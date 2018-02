Montero, sobre la propuesta de indultos del pp: "si los delitos de corrupción no prescriben ni son indultados pasarían el resto de su vida en la cárcel"

7/02/2018 - 13:48

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, aseguró este miércoles, sobre la propuesta de indultos del Partido Popular, que "si los delitos de corrupción no prescriben y no pueden ser indultados, muchos de ellos pasarían el resto de su vida en la cárcel".

Montero se refirió de esta manera a la enmienda presentada anoche por el Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley del PSOE de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto en las que pide que los condenados por rebelión y sedición no puedan ser indultados.

Sin embargo, desde la formación morada critican al PP por no incluir en esta propuesta lo relativo a los delitos cometidos por corrupción política. "Seguramente si los delitos de corrupción no prescriben y no pueden ser indultados, muchos de ellos pasarían el resto de su vida en la cárcel", subrayó la representante de Unidos Podemos.

También se refirió a que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps haya sido citado a declarar por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. "Camps solo va a poder acudir a los tribunales como testigo porque sus delitos han prescrito", dijo, al tiempo que lamentó que se "encarcele a tuiteros y raperos por decir su opinión" mientras "los corruptos roban el dinero público, esquilman el patrimonio y la riqueza cultural, política y económica mientras siguen de rositas".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció hoy en la sesión de control al Gobierno que "gentuza como Camps siga paseando con su coche por Valencia" mientras continúa "cobrando" un sueldo público "y con secretaria y coche oficial que pagan los españoles".

