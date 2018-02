'Perico' prueba el anillo ciclista de Grezzi: "Cualquier obra que se haga dando un carril bici me parece bien"

7/02/2018 - 14:02

El ciclista Pedro Delgado, que ha paseado este miércoles en bicicleta por el anillo ciclista de València, ha valorado cualquier iniciativa que suponga fomentar el uso de la bicicleta en grandes ciudades como esta. "Cualquier obra que se haga dando un carril bici me parece muy bien", ha dicho antes de iniciar el recorrido que ha hecho junto al alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, y el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Asimismo, 'Perico' Delgado ha invitado a los ciudadanos a utilizar la bicicleta para desplazarse por la ciudad y ha defendido las infraestructuras y los itinerarios que den "sensación de seguridad" para llevar a cabo esta práctica, dado que esta es "la mayor preocupación de la gente a la hora de coger la bicicleta".

En su encuentro con Ribó y Grezzi Delgado, que ha recordado su condición de "ciclista profesional durante muchos años", ha conocido detalles de las infraestructuras ciclistas de València y de la celebración del XV Congreso Ibérico 'La bicicleta y la ciudad' que tendrá lugar en esta ciudad el próximo mes de mayo.

El exciclista profesional ha valorado las iniciativas que "ayuntamientos de grandes ciudades" como la de València están haciendo para "promover la bicicleta como medio de movilidad sostenible" y propuesta "contra la contaminación del aire y del ruido".

"Me parece muy bien que el Ayuntamiento de València se haya involucrado ya desde hace más de un año en fomentar el carril bici y el uso de la bicicleta", ha dicho, a la vez que ha invitado "a la gente de la calle, a los peatones y a los conductores de vehículos a motor a probar" este medio de transporte. "Que no tengan miedo. Hay carriles bici y hay que quitarse la sensación de los ciclistas somos unos locos. No somos locos", ha agregado.

Delgado ha instado a los valencianos a "subirse a una bicicleta, pasear por València" y comprobar que "no ha pasado nada". "Un ciclista no se cae, al contrario, suele disfrutar y tiene una visión diferente de la vida, agradable consigo mismo, con el entorno y con toda la gente", ha opinado.

Preguntado por el trazado del carril bici y del anillo ciclista de València, el exdeportista profesional ha comentado que en diferentes visitas que ha hecho a la ciudad ha visto "cómo ha ido creciendo", al tiempo que ha resaltado que tanto la capital valenciana como el resto de la provincia son territorios "muy ciclistas".

Pedro Delgado ha valorado iniciativas como estas porque ofrecen el espacio que los ciclistas reclaman para poder circular por la ciudad. "Una de las cosas que la gente que quiere usar la bicicleta reclama siempre es un espacio. Por lo tanto, cualquier obra que se haga dando un carril bici me parece muy bien", ha respondido.

Asimismo, ha defendido que los carriles bicis se extiendan más allá del centro de la ciudad, al "extrarradio" para garantizar la movilidad de quienes quieran usar estas vías de transporte, y ha insistido en la necesidad de garantizar la "sensación de seguridad" por ser "la mayor preocupación de la gente a la hora de coger la bicicleta".

Por su parte, el alcalde ha expresado su "satisfacción" por contar con la presencia de Pedro Delgado, a quien ha definido como "un símbolo" del ciclismo al que él siguió "cuando triunfaba en la Vuelta a España y en el Tour de Francia". Ha resaltado que se encuentre en València para "respaldar, ayudar y dar ideas" con el fin de "avanzar en una política de movilidad sostenible en la que caminar e ir en bicicleta son elementos fundamentales".

"MUY POCO ESPACIO"

Joan Ribó ha destacado que desplazarse de este modo por el casco urbano permite ocupar "muy poco espacio" y ha apostado por fomentar esta práctica dado que el espacio es "un elemento limitado en todas las ciudades". Igualmente, el primer edil ha aludido a las ventajas de los desplazamientos caminando o en bicicleta respecto al "cambio climático".

"Es necesario trabajar para disminuir el cambio climático y aumentar la resiliencia de las ciudades. Es un objetivo de primer grado avanzar en unas políticas de movilidad sostenible", ha aseverado. El primer edil se ha mostrado "muy contento" de que València "sea cada vez más una ciudad pionera en el uso de la bicicleta, los desplazamientos caminando y uso del transporte público".

"LA REALIDAD DE LA BICI"

El concejal de Movilidad Sostenible, que ha agradecido a Pedro Delgado su visita a València "para conocer la realidad de la bici en la ciudad", ha destacado el trabajo que se está haciendo para fomentar este medio de transporte. "Estamos invirtiendo mucho y València está siendo un referente en España y en toda Europa", ha dicho. En este sentido, ha señalado que el anillo ciclista es "una infraestructura que está cambiando la realidad de la bici en la ciudad".

Guiseppe Grezzi ha explicado que con su presencia ha mostrado su apoyo al congreso de la bicicleta que tendrá lugar en mayo y que convertirá a la capital valenciana en "centro de la bici de toda la península ibérica y de toda Europa". "Dedicaremos una semana a debatir y a poner en valor la bici como un elemento de transformación de la ciudad, hacia una ciudad del siglo XXI. En València tenemos esa vocación y ser una capital mediterránea de la bicicleta", ha aseverado.

ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por otro lado, preguntado por la revisión de la Ordenanza de Circulación, Grezzi ha avanzado que "lo primero que va a cambiar es el nombre". "Queremos que sea una Ordenanza de Movilidad Sostenible y Espacio Público", ha dicho, además de precisar que esta norma pretende "consolidar el cambio mediante unas reglas claras en las que todo el mundo pueda moverse por la ciudad tranquilamente, con su espacio y respetando a los demás".