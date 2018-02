Podemos cree que Izquierdo debería dimitir si mañana sale reprobado por los grupos de la oposición

7/02/2018 - 14:09

El Grupo Parlamentario de Podemos presentará en el Pleno de este jueves una Proposición No de Ley para reprobar la actuación política del consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo; y cree que debería dimitir si sale reprobado con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y de Ciudadanos.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, en los pasillos de la Cámara regional, después de que ayer los grupos de la oposición aseguraran que apoyarían la petición de reprobación del consejero por parte de su partido.

"En consecuencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que destituirle si él mismo no adopta la decisión de dimitir, que es lo que debería hacer, pero si no, desde luego, Cifuentes debería destituirle como pasó con ese cese en diferido que hizo con -- el ex consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos -- aunque no reconoció que fuera por la reprobación de la oposición", ha agregado la portavoz de Podemos.

Sin embargo, Ruiz-Huerta ha sostenido que "no es suficiente con cambiar a la persona" sino que "lo importante es que se cambien las políticas" y "Cifuentes tendrá que tomar nota de que todo el arco parlamentario está reprobando su política, su forma de actuar en esta materia tan importante de las políticas sociales".