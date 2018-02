La Xunta baja al 38,74% el apoyo a la huelga judicial, que sería del 71% con servicios mínimos y ausencias justificadas

7/02/2018 - 14:06

El Gobierno gallego ha rebajado este miércoles el porcentaje de seguimiento de la primera jornada de la huelga indefinida en la justicia al 38,74 por ciento, es decir, 1.046 trabajadores de un total de 2.700. Un seguimiento "importante", en palabras del director xeral de Xustiza, Juan José Martín, pero que "descendió" en relación al último paro, ya que "más gente" acudió a su puesto de trabajo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

El director xeral ha subrayado que el total de trabajadores son 2.700. "Lo sabemos bien porque pagamos las nóminas", ha recalcado, en una rueda de prensa en la que ha situado el seguimiento en un 38,74 por ciento. Hasta el momento, además, al jornada se está desarrollando sin incidencias y los servicios mínimos se están cumpliendo "en su totalidad".

Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue, según la Xunta, del 40,92 por ciento; en Lugo, do 29,93 por ciento; en Ourense, do 48,91 por ciento, y en Pontevedra, do 39,93 por ciento.

En este cálculo están excluidos los 116 funcionarios que no acudieron al trabajo por "ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días de libranza) y 770 que cumplen servicios mínimos.

Eso sí, sumando estos trabajadores y asumiendo que los servicios mínimos están "obligados", el porcentaje de apoyo a la huelga estaría, ha admitido el director xeral, en torno al 71 por ciento. "Ese sería el dato que tendrían que dar los sindicatos si fueran objetivos y no el 95 por ciento, como supongo que harán", ha aseverado.