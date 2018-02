El PP pide explicaciones al Principado por "el informe devastador" sobre las "ilegalidades" del ERA

7/02/2018 - 14:07

El diputado regional del PP, Matías Rodríguez Feito, ha pedido este miércoles la comparecencia de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela y de la directora de los establecimientos residenciales de Asturias (ERA), Graciela Blanco, para que den explicaciones sobre "el informe devastador" de la Sindicatura de Cuentas sobre el ERA que "deja al descubierto las ilegalidades y la ineficacia" del gobierno socialista de Asturias.

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

Rodríguez Feito, en rueda de prensa en la Junta General del Principado, se ha referido así a las conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas referido a la etapa 2004-2015, en el que queda de manifiesto que "el ERA se ha convertido en un verdadero problema social para el PSOE y para su muleta y su socio, IU" y refleja "la gestión ineficaz, inútil, incapaz, ineficiente", de los socialistas.

El PP ha querido poner el foco en los "puntos negros" y en "oscurantismo que invade la gestión del ERA". En cuanto a la situación de liquidaciones practicadas en el periodo 2004-2015, el diputado 'popular' ha señalado que hay 9.639 liquidaciones por importe de mas 191 millones de euros, de esas liquidaciones se han pagado 1.463 por importe de 10 millones euros, el 5,39% del total importe.

En cuanto a las liquidaciones o expedientes prescritos son 1.929 por un importe de 41 millones de euros. Las liquidaciones en vía ejecutiva son 1.514 expedientes por un importe de más de 31 millones de euros. De estos 31 millones sólo se han cobrado 264.000 euros, el 0,83 por ciento, lo que indica "el bajo índice de cobrabilidad de la deuda que se encuentra en fase ejecutiva", señala.

Respecto a las liquidaciones pendientes de enviar en ejecutiva hay un total de 2.577 expedientes por importe superior a los 75 millones de euros y 1.697 declaraciones pendientes de emitir por importe superior a los 30 millones de euros.

El PP destaca que una gran parte de los expedientes que se aportaron a la Sindicatura estaban sin foliar y sin firmar, "una verdadera vergüenza", sostiene Rodríguez Feito y añade que en el informe existen 1.929 expedientes prescritos en 2014-2015 por un importe total de más de 41 millones de euros.

a sindicatura solicitó 142 expedientes con un volumen de deuda de más de 10 millones de euros, siete de ellos no fueron entregados, 77 no fueron notificados conforme a legislación, 49 notificados defectuosamente y en 132 expedientes no constaban la totalidad de los documentos para ser considerados correctos. "Solo 13 expedientes fueron correctamente liquidados y notificados, lo que equivale al 8,90%", apunta.

Como conclusión el PP sostiene que la auditoria es "demoledora" y que "las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del ERA. Afirma que desde la Consejería se han puesto todas las trabas posibles para que este informe no viese la luz ya que "suspende las políticas sociales del PSOE"