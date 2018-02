Moreno desea que De la Torre sea candidato y reconoce que "es la figura más interesante" para "tener garantías"

7/02/2018 - 14:11

El líder del PP-A sostiene que no se plantea "un plan 'B'" porque "ahora mismo hay un plan 'A'" y es que el alcalde repita

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que desea que Francisco de la Torre vuelva a encabezar la lista 'popular' a la Alcaldía de Málaga para las próximas elecciones municipales de 2019, después de que el partido se lo haya propuesto y el regidor esté reflexionando sobre ello.

A juicio de Moreno, el PP de Málaga y Andalucía cuenta con "uno de los grandes activos electorales que tenemos en Andalucía", además de que "nos parece un gran alcalde, un gran gestor, y sin duda alguna, la figura política más interesante que tenemos desde el punto de vista para tener garantías en esa candidatura".

Moreno, tras ser preguntado por los periodistas en Málaga, ha recordado que sobre este asunto ya se han pronunciado tanto el alcalde de la ciudad como el PP, que ha propuesto formalmente a De la Torre que vuelva a encabezar la lista de las elecciones municipales de 2019 . "Nosotros estaríamos muy honrados y muy satisfechos si, finalmente, Paco de la Torre, encabeza esa lista", ha asegurado el líder de los 'populares' andaluces.

En este punto, ha recordado que De la Torre ha dicho que quiere reflexionar a lo largo de este mes de febrero "y por tanto vamos a dejar el tiempo suficiente para que él pueda reflexionar en un ámbito personal y familiar, para que tome una decisión y que sea la más acertada para él y para los intereses de la ciudad de Málaga".

Por otro lado, ha asegurado que el PP "no plantea un plan 'B'" en caso de que De la Torre declinase la proposición, asegurando que "uno se plantea plan 'B' cuando no hay plan 'A' y ahora mismo hay un plan 'A' y es que De la Torre sea alcaldable".

Ha agregado, además, que aún queda más de un año para las elecciones municipales de 2019 y ha insistido, por tanto, en que "desde el convencimiento pleno del PP de Málaga, que ha sido quien lo ha expresado en primera estancia y el PP de Andalucía, estamos convencidos de que Paco de la Torre es el activo más importante y es la persona que debe encabezar la lista en las próximas elecciones municipales".

"Esperamos y deseamos que Paco de la Torre sea el candidato a la Alcaldía en 2019", ha expresado Moreno, que ha recordado que en tan solo unas semanas se "va a despejar esa incógnita, ya que tiene que tomar una decisión en el ámbito personal y familiar y nosotros lógicamente lo respetamos", ha concluido.

De la Torre, por su parte, ya ha dicho que se tomará este mes para reflexionar, y aunque ha reconocido que "he estado y estoy en el no" y "cambiar el no supone una reflexión, supone tener unos argumentos, una información" y "me aplicaré a ello", añade que es "un hombre disciplinado".