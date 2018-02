El Colegio de Médicos insta a la Junta a crear un plan estratégico ante la situación "crítica" de la sanidad

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez, ha instado este miércoles a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a crear un plan estratégico ante la situación "crítica" de la sanidad en la provincia y para "evitar" situaciones de "debilidad" como la ocurrida en las fiestas navideñas, que han "complicado" el ejercicio profesional de los facultativos.

Tras los datos aportados por el Sindicato Médico Málaga sobre el Plan de Alta Frecuentación de la Junta y la situación de las urgencias durante el periodo navideño, Sánchez ha pedido a la consejera de Salud, Marina Álvarez, que "presente con plazos, cronograma y presupuestos un plan", pues "Málaga necesita una inyección económica en materia sanitaria".

A la "pérdida de inversiones que ha sufrido la provincia desde hace años", se suma la "escasez" de profesionales en el periodo de Navidad y la "epidemia de gripe", según ha expuesto el SMM. Aunque Sánchez ha asegurado que lo ocurrido en este periodo "no es una foto puntual de Málaga, es un vídeo". Por ello, ha apuntado que "el problema hay que verlo de forma global".

Por ello, haciendo balance de la situación sanitaria malagueña, Juan José Sánchez ha asegurado que si la Junta plantea hacer un tercer hospital, mantener uno de los edificios del Hospital Regional y hacer un Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) en la zona este, el Colegio de Médicos "va a apoyar la medida".

En este sentido, ha aclarado que este apoyo se mantendrá si la administración andaluza "tiene un plazo de ejecución: no vamos a caer en el error de unas declaraciones puntuales por un tema electoral en el que se diga que Málaga va a tener un tercer hospital, de eso ya hemos aprendido".

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ha afirmado que "el déficit" que sufre la provincia en materia de sanidad "va a durar diez años, como mínimo", ya que "la Junta sabe las deficiencias que existen y no hacen nada", calificando de "penoso" que "la situación se repita una y otra vez sin que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haga nada ni por los profesionales ni por los usuarios".

Por ello, Martín ha señalado que lo que ocurre en periodos como Navidad y verano "no es responsabilidad ni de los pacientes, de los facultativos ni las epidemias", sino que la "culpa" de este "desastre de organización la tiene el SAS, que conocen los números, prevén lo que va a ocurrir y no hacen nada".

PLAN DE ALTA FRECUENTACIÓN

Sánchez se ha mostrado "preocupado" por la situación generada en las últimas semanas "a pesar de que la Junta hubiese lanzado un Plan de Alta Frecuentación" ante la posible epidemia de gripe, pues los colegiados "han mostrado la situación de sobrecarga vivida en los centros sanitarios de la provincia". Los datos que presenta el SAS con dicho plan, ha criticado el presidente del SMM, "son papel mojado".

Así, ha explicado que es "la misma mentira que siempre" ya que "el plan no pone lo que se tiene que hacer cuando se aumenta un diez, 20 o 25 por ciento la frecuentación", sino que esto "queda en manos de los organismos directivos de los hospitales". Por ello, ha apuntado que el SAS "como siempre, va tarde y no llegan nunca", pues "no han previsto refuerzos ni sustituciones".

En la misma línea, Antonio Martín ha explicado que desde el 22 de diciembre hasta el 10 de enero han estudiado las "incidencias y circunstancias especiales ocurridas en las urgencias, las carencias en los médicos y, por tanto, el daño que se hace a los usuarios".

En dicho estudio, el SMM ha constatado que la "situación llega al ridículo" en hospitales como el Materno Infantil, donde la atención media es de 250 urgencias al día, mientras que en esta fecha la máxima frecuentación ha sido de 525 diarias, un 110 por ciento más, y "no ha habido un aumento de los puestos funcionales ni de la plantilla".

"AUMENTA LA DEMANDA Y DISMINUYE EL PERSONAL"

Otro de los hospitales que "ha sido un fracaso", ha apostillado Martín, es el Hospital Serranía de Ronda cuya media es de 115 urgencias al día, y se ha incrementado en un 13 por ciento, llegando a ser del 44 por ciento el día 26 de diciembre. Así, en 13 días hubo un incremento del 27 por ciento.

"Lo peor de esto es que, el 44 por ciento de los días, el personal ha estado por debajo del que normalmente disponen en puestos funcionales", ha apuntado; es decir, "aumenta la demanda y disminuye el personal", ha criticado.

Por su parte, en el Hospital Regional "tampoco se han cubierto las necesidades ni los puestos funcionales", ha asegurado Martín. Así, el número de urgencias en este centro ha aumentado en un 20 por ciento, mientras que la plantilla ha estado reducida en un 33 por ciento, con una reducción de los puestos funcionales del mismo porcentaje.

El Hospital Virgen de la Victoria de la capital "es el que más urgencias ha atendido de todos los hospitales de Málaga", ha reconocido el presidente del SMM, pues la media de urgencias en este periodo ha sido de 422 al día. En este centro, aunque se habían garantizado todos los puestos funcionales, las bajas imprevistas no se han podido cubrir, ha explicado.

Tampoco el Hospital Civil "ha podido cubrir la demanda", al igual que el Hospital Valle del Guadalhorce, en Cártama (Málaga), "con unos puestos funcionales insuficientes, sobre todo, en fin de semana", ha señalado.

COSTA DEL SOL Y BENALMÁDENA

Por otra parte, el delegado del SMM del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, Juan Antonio Garrido, ha expuesto la situación de los hospitales Costa del Sol y Benalmádena especificando que, a diferencia de otros, "nosotros si contamos con planes de contingencia diseñados para que en las situaciones en las que se prevé una mayor demanda, podamos adecuar un poco las urgencias y las necesidades de personal".

Esto, ha aclarado "aunque está sobre el papel, no es verdad que se cumpla la mayoría de las veces". Así, ha detallado que en el periodo navideño, "habíamos alertado de que había situaciones que considerar, pero no nos hicieron caso", por ello, "ha habido picos que no se han cubierto y esos días la población se ha visto afectada ya que aumentaba su demora en la atención", ha afirmado.

"Han tratado de responder a una previsible demanda, pero han contratado muy poco, con mucha tardanza y ocurre que los profesionales a los que le ofrecen el contrato, cuando lo ven y ven los cuadrantes prefieren trabajar en otros centros", ha especificado Garrido.

Esto "afecta de nuevo a la población malagueña que ve mermada su capacidad de poder acceder a una urgencia y ser tratado de manera correcta en forma, tiempo y espacio", ha descrito el también médico de urgencias del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.

Además, ha señalado que "en Benalmádena ha habido picos que han superado el 35 por ciento de lo que es asumible para un día, y en esos picos no se ha reforzado a la plantilla a lo adecuado a ese número de afluencia de pacientes, a pesar de que tenemos un plan de contingencia". En cuanto al Hospital Costa del Sol, el aumento ha rondado el nueve por ciento, pero tampoco ha estado reforzado todos los días.

A pesar de "haber tenido que estudiar un periodo específico", ha argumentado Antonio Martín, la frecuentación "aunque está descendiendo, no se ha reforzado ni antes, ni durante, ni ahora" pues, "no se han podido cubrir las bajas, ni las reducciones que piden los profesionales por cuidados de familiares u otros motivos no se dan, entre otros". "La situación es muy crítica", ha concluido.