PSOE-A no ve posible acuerdo con PP-A en financiación si no admite insuficiencia de recursos y rechaza ordinalidad de Cs

7/02/2018 - 14:29

El PSOE-A ha considerado que si el PP-A no asume la insuficiencia de recursos en el sistema de financiación autonómica y la necesidad de que Andalucía tiene que recibir una mayor dotación en el nuevo modelo será difícil el acuerdo con esa formación, al tiempo que ha expresado su rechazo al principio de ordinalidad que ha incluido Ciudadanos, socios de investidura, en su documento de conclusiones al grupo de trabajo de financiación autonómica del Parlamento.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha puesto en valor el trabajo de todas las formaciones para plantear sus conclusiones al citado grupo de trabajo de financiación y ha apuntado que, de las mismas, se extrae que hay un núcleo muy importante de acuerdo entre las fuerzas de izquierda sobre los elementos que deben definir la estructura del nuevo modelo de financiación. Ha apuntado que hay una coincidencia muy amplia en el diagnóstico de lo ocurrido y en el daño que ha hecho la aplicación del actual modelo a Andalucía, que ha supuesto que actualmente haya 220.000 andaluces fuera del sistema.

Asimismo, ha indicado que entre todas las fuerzas, menos con el PP-A, hay un consenso amplísimo sobre la insuficiencia de recursos en el sistema de financiación y la necesidad de que Andalucía tenga una mayor dotación para poder financiar los servicios públicos esenciales.

"Es inaudita la posición del PP-A porque está negando la mayor, que faltan recursos en el sistema y que no están llegando los dineros que necesita Andalucía", según ha indicado Mario Jiménez, para quien esa posición sitúa al PP-A "muy lejos del acuerdo".

Asimismo, ha señalado que en el documento de conclusiones del PP-A hay elementos que significan una clara apuesta por la "recentralización y por un planteamiento de sumisión y de subordinación de los gobiernos autonómicos a la administración del Estado", ello acompañado de un punto de partido "inasumible, como es que plantea la regresión y la reducción del estado del bienestar y de los recursos que lo hacen posible".

Para Mario Jiménez, el PP-A, con esta propuesta "a la defensiva y que parece que se la han mandado desde Moncloa, se aleja de manera importante del acuerdo". En su opinión, parece que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, es el más ferviente defensor de las posiciones duras del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "diciendo que no falta dinero en el sistema"."Es más montorista que nadie, y se aleja de la defensa del interés general de Andalucía por pura sumisión al Gobierno de Mariano Rajoy", ha apuntado.

El portavoz socialista ha insistido en que hay un punto de partida fundamental que separa la posición del PP-A de la del resto de formaciones, y es que ese partido "entiende que no hay infrafinanciación ni insuficiencia del sistema". "Eso no es un elemento accesorio, sino la mayor, el punto de partida", ha sentenciado Jiménez, quien ha instado al PP-A a rectificar ese planteamiento.

"Debería ser más serio y riguroso y si es la propuesta que le han mandado desde Moncloa y la tiene que defender, que lo diga abiertamente", ha señalado.

Según Mario Jiménez, ahora se abre un periodo de negociación y "ojalá se corrija esta posición de partida del PP-A, que no es asumible y no conecta con la mayoría que se intuye que va a haber alrededor del núcleo".

No obstante, Mario Jiménez sí ha visto algunos elementos positivos en el documento de conclusiones del PP-A, como los que se refieren a las variables de población ajustada y a la propuesta de nivelación total de recursos.

De otro lado, el portavoz socialista ha criticado que Mariano Rajoy vaya a reunir el lunes a los presidentes regionales del PP para abordar la financiación autonómica, antes que a las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). ¿Es que tienen mejor derecho los presidentes del PP a conocer la propuesta que los presidentes de las comunidades", ha preguntado Jiménez, para quien el presidente del Gobierno está poniendo de manifiesto una actitud "sectaria y partidista" en relación con un asunto de suma importancia, que no conecta con lo que debe ser una posición de "lealtad institucional" del Ejecutivo hacia las comunidades.

RECHAZO AL PRINCIPIO DE ORDINALIDAD

En cuanto al documento de conclusiones de Ciudadanos, Mario Jiménez ha señalado que comparten con sus socios de investidura elementos como la necesidad de nuevos recursos, modificar los criterios con los que definir la población ajustada, la creación de un fondo de sostenibilidad o la armonización de los impuesto de sucesiones y donaciones y de patrimonio, pero que no pueden asumir, bajo ningún concepto, la defensa de la ordinalidad que hace la formación naranja porque ese no es un principio del sistema y "no debe serlo bajo ningún concepto".

Ese principio, según ha indicado el portavoz del PSOE-A, supone defender que los territorios contribuyen, "lo que no es cierto, puesto que contribuyen los ciudadanos con sus impuestos". Ha recalcado que ese principio perjudica a Andalucía y significa romper con el principio de equidad e igualdad.

En este sentido, ha recalcado que PSOE-A mantiene que en el núcleo del acuerdo no puede figurar referencia alguna a la ordinalidad. Ha señalado que cuestiones como estas pueden ser objeto de "votos particulares" por parte de las formaciones que consideren que deben plantear otro tipo de criterios.