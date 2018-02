Cs insta a PP a abstenerse para que prime la "responsabilidad" con Sevilla más allá de "conflictos internos"

7/02/2018 - 14:37

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla Javier Moyano ha instado al PP a abstenerse en la votación del proyecto de presupuestos municipales de este año y ha esperado que prime la "responsabilidad" por el bien de la ciudad, más allá de que "cada uno tiene sus conflictos internos y sus circunstancias en sus partidos".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

"Pero esto no es política, esto es Sevilla y el que esté en el no por el no deberá explicárselo a los sevillanos, porque la ciudad necesita un nuevo presupuesto ya", sentencia Moyano en rueda de prensa.

El edil de la formación naranja indica que siempre ha apostado por que Sevilla tenga presupuesto "en tiempo y forma" y por eso Cs fue "de los primeros que han aportado propuestas, negociado y llegado a acuerdos por tercer año consecutivo". "Lo último que interesa es entrar en debates para intentar avivar cualquier fuego político", agrega.

En este marco, pide al PP que sea abstenga porque "Sevilla necesita presupuesto". Además, incide en que "la mayoría de los anhelos del PP para el acuerdo presupuestario ya están en el firmado por la formación naranja con el gobierno local". "Cs incluye 5,4 millones para patrimonio y tres millones para el Año Murillo, mientras que el PP en 2012 sólo ejecuto 300.000 euros para patrimonio", advierte.

Por último, tras subrayar que "objetivamente tenemos un gran presupuesto", pone de manifiesto que asuntos como el Año Murillo "no pueden esperar". "¿Cómo se va a llevar a cabo toda esa programación si no hay un presupuesto aprobado en tiempo y forma?", cuestiona.