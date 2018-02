SUP dice que el narcotráfico en La Línea es "una guerra que no se puede ganar sin el apoyo del Estado"

7/02/2018 - 14:47

El Comité Ejecutivo Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha afirmado que "es intolerable y preocupante lo que ocurre en La Línea de la Concepción (Cádiz) sin que los responsables políticos establezcan medidas contundentes de una vez por todas". Así, ha añadido que el narcotráfico en La Línea es "una guerra que no se puede ganar sin el apoyo del Estado".

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

En una nota, el SUP ha afirmado que el 6 de febrero "será recordado como otro día negro en La Línea de la Concepción por los graves hechos ocurridos en el Hospital Comarcal contra los sanitarios, usuarios y miembros de la Policía Nacional", cuando los dos agentes policiales que custodiaban a una persona detenida, y que esperaba recibir atención medica, "sufrieron un asalto violento por numerosas personas encapuchadas, cuyo objetivo era liberar por la fuerza a un narcotraficante detenido".

"Es intolerable ver cómo se desprecia a la institución policial, el abandono sistemático al que nos vemos abocados por parte del Ministerio del Interior, que no quiere reconocer, aunque es más que evidente, la calificación de zona de especial singularidad a la comarca del Campo de Gibraltar, para sus agentes y por ende, para sus ciudadanos", ha afirmado el sindicato.

En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía ha recordado que "se llevan años denunciando y demandando soluciones responsables para el grave problema de seguridad pública que existe en La Línea, donde lo único que se ha hecho es poner parches, con el envío de refuerzos policiales eventuales que, una vez se calma el ambiente, se retiran, volviendo todo a una normalidad ficticia y muy peligrosa".

A juicio del SUP, "es intolerable que no se hayan llevado acabo las propuestas presentadas por este sindicato policial" y ha exigido "de manera urgente, inmediata, la creación de una Unidad de Prevencion y Reaccion (UPR) propia para La Línea de la Concepción, un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) totalmente dedicado a esta ciudad en la que no le faltará trabajo y medios de defensa intermedios para los agentes de seguridad ciudadana que ponen en peligro sus vidas diariamente".

Igualmente, ha señalado la necesidad de tener vehículos todoterrenos del tipo necesario por la orografía del terreno o la creación de un juzgado especializado para narcotráfico.

"Si no se pone solución a esta situación, desde el SUP advertimos que pronto le volverá a costar la vida a algún agente y no dudaremos en culpabilizar de ello a los verdaderos responsables que aún teniendo en su mano soluciones para subsanar la precariedad han preferido abandonarnos a nuestra suerte", ha concluido el sindicato, que ha añadido que seguirán en la lucha "en total desventaja".