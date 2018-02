David serra apunta a costa como "responsable de la contratación con orange market"

7/02/2018 - 14:35

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La Audiencia Nacional reanudó este miércoles el juicio por la trama valenciana de 'la Gürte'l con el interrogatorio al exdiputado y ex vicesecretario general del PP en Valencia David Serra, quien ha afirmado que "el responsable de la contratación con Orange Market era el señor Costa", que "nunca me dijo que hubiera pagos en B". El único acusado que queda por declarar, Ramón Blanco Balín, lo hará el viernes.

Serra sostuvo ante el tribunal que "nunca" vió la contabilidad del partido y que los correos que me llegaban de Orange Market "se los enviaba al señor Costa" porque él nunca tuvo "competencias" para gestionar los pagos.

Costa reconoció en el juico la financiación ilegal del PP y responsabilizó de ello al expresidente valenciano Francisco Camps que era quien "tomaba todas las decisiones", según su versión. Sin embargo, Serra trató de desvincularse hoy de cualquier irregularidad en la financiación del partido.

En esa línea, Serra negó haber realizado ningún pago en dinero negro a la empresa de Francisco Correa, Orange Market, por la organización de los actos de las campañas electorales del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en 2007 y 2008.

Según ha dicho, su función se limitaba a firmar talones nominativos autorizados por el secretario general del partido, Ricardo Costa. Sin embargo, este relato chocó con el contenido de seis llamadas que se han podido escuchar en el juico a petición de la Fiscalía. Son conversaciones con el empresario valenciano Enrique Ortiz, uno de los nueve que han reconocido haber pagado facturas falsas por los trabajos de Orange Market para el Partido Popular de Valencia.

Según ha dicho Serra, fue Costa quien le pidió que contactara con Ortiz para pedirle que pagara a Orange Market porque tenía buena relación con él. En una de esas llamadas, Serra pide al empresario que aumente el monto de los pagos a lo que Ortiz le responde "¿No jodas, más todavía?".

Serra era una de las personas autorizadas para pagar los talones nominativos a la empresa de Correa por la organización de los actos del PP y, de hecho, las firmó las facturas porque "tenía confianza en la gente de la organización con la que llevaba trabajando 20 años". El mecanismo consistía en que "la gerente del partido me indicaba que necesitaba hacer pagos, me traía el talón y me pedía la firma. Yo siempre hacia la misma pregunta, si estos pagos estaban autorizados por el secretario general (Ricardo Costa) y me decía que sí. Si el secretario no estaba, que me preguntase a mí me parecía absolutamente normal para que los pagos no se quedaran bloqueados. Para eso se habilitaron las firmas".

07-FEB-18

