El pp justifica su propuesta de impedir indultos a condenados por rebelión y sedición por la "alarma social" que provocan

7/02/2018 - 14:37

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, justificó este miércoles su propuesta de que los condenados por rebelión y sedición no puedan ser indultados por la "alarma social" que estos delitos causan, por los que Carles Puigdemont tiene una orden de busca y captura en España y por cuya posible comisión está en prisión preventiva Oriol Junqueras.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, se refirió así a las enmiendas presentadas por su grupo a la proposición de ley del PSOE de reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto.

"Espero que sea una enmienda que apruebe todo el mundo", dijo Hernando, que directamente emplazó al propio PSOE a aceptarla para "mejorar y ampliar" los casos en los que no deben concederse indultos.

Aseguró que en España "no va a haber inmunidad ni impunidad ni indultos para determinados delitos", como terrorismo, corrupción política, "delitos graves" como sedición, rebelión, atentados contra la Corona, malos tratos y agresiones sexuales, entre otros. "Me parece que son unos delitos que causan una alarma social y estimo que no pueden ser perpetrados por personas que aspiren en un momento a obtener la gracia de un Gobierno", afirmó.

