Madrid. pp y cs acusan al gobierno municipal de "falta de planificación" en el alojamiento de los refugiados

7/02/2018 - 14:40

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, coincidieron este miércoles en acusar al Gobierno municipal de "falta de planificación" e "improvisación" en los alojamientos proporcionados a inmigrantes y refugiados que han llegado inesperadamente a la ciudad en las últimas semanas.

Almeida recordó que el PP ya constató en diciembre el "incremento exponencial de personas sin hogar, más de mil", este invierno en Madrid, y reclamó medidas por ello. Según su interpretación, lo que ha hecho el Gobierno municipal es "improvisar, no ha sido capaz de planificar" que harían falta más recursos, y le pidió que dé "respuesta social" a las personas sin hogar y no "se refugie en la excusa de los refugiados para decir que no ha podido atender a tantas personas".

Por su parte, Villacís afirmó que, aparte de la pancarta de "Refugees welcome" en el Palacio de Cibeles, el Ayuntamiento "no ha hecho nada" por los refugiados, sino que de las llegadas de las últimas semanas "han sido los últimos en enterarse" y han adolecido de "falta de planifiicación y "falta de gestión" y "tienen que acudir a la improvisación" convirtiendo en albergues dos centros educativos, uno en Francos Rodríguez y otro en Chamberí, que "no son viviendas".

Esta mañana, Carmena aseguró que los albergues de la Campaña del Frío tenían aún plazas sin ocupar, pero que en las últimas semanas han llegado inmigrantes subsaharianos del norte de África y refugiados sirios de otros países de Europa, a quienes no se esperaba, y que por eso el Gobierno municipal ha puesto en servicio estas instalaciones.

07-FEB-18

