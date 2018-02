Gabilondo dice que sería "el colmo" tener que pedir permiso a Ferraz para acudir a la reunión del Pacto de Regeneración

7/02/2018 - 15:19

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado que sería "el colmo" pedir permiso a la Ejecutiva federal del PSOE para acudir a la reunión del Pacto de Regeneración y Transparencia que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha tenido lugar este miércoles en la Real Casa de Correos.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

PSOE ha sido el único grupo parlamentario, aparte del PP que ha asistido a la cita con la dirigente madrileña. En declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por si contaban con la autorización del secretario general del partido, Pedro Sánchez, Gabilondo ha incidido en que ellos son "partido socialista, no del partido socialista". "Somos leales pero no correa de transmisión", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que no van "pidiendo permiso" para ver que es lo qué tienen que hacer. Para el portavoz socialista, sería "el colmo" hacerlo para estudiar un documento antes de tomar una decisión. "Hasta ahí no, por ahora no", ha sentenciado.

Por otra parte, en cuanto a las críticas de Podemos por acudir a la reunión, al indicar que se debe a la "crisis de identidad" del partido, Gabilondo ha manifestado que el PSOE se ocupa más de preocuparse "de los problemas de los ciudadanos de Madrid" y de cómo pueden resolver los mejor.

"Los problemas sobre dónde vengo, a dónde voy, no son exactamente a lo que dedicamos el tiempo", ha asegurado, para a renglón seguido indicar que respeta muchísimo a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, y que pensara en lo que está queriendo decir.

Gabilondo ha insistido en que no tienen más identidad que la de ser un grupo, un partido, "al servicio de afrontar las necesidades de los ciudadanos".