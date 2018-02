Moreno insta a la Junta a culminar obras del metro en el centro y pide línea de ayudas para afectados

7/02/2018 - 15:16

El PP-A se pone a disposición del PSOE para hacer "modificaciones presupuestarias" y que se aceleren los plazos de la obra

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado la "incompetencia" de la Junta de Andalucía en la gestión del metro de Málaga y le ha instado a culminar las obras del suburbano del tramo Renfe-Guadalmedina, que afectan al centro de la ciudad, al tiempo que ha exigido también al Ejecutivo andaluz una línea de ayudas para los afectados.

Moreno, que ha mantenido una reunión con afectados por las obras del metro, ha afirmado que el encuentro ha sido "muy clarificador", ya que ha conocido testimonios de personas que "lo han perdido todo, sus negocios, su forma de vivir, han tenido problemas familiares y han perdido su casa por el metro". Al respecto, ha incidido en que "llevamos 1.100 días" con la avenida de Andalucía "bloqueada, con una herida y cicatriz abierta en canal en pleno centro" de la ciudad de Málaga.

Ha lamentado que las obras están "generando numerosos problemas" al conjunto de los malagueños y ha recordado que desde la primera piedra del metro puesta por la Junta han transcurrido "tres mundiales de fútbol, tres Eurocopas, tres Olimpiadas y seguimos todavía con la ciudad abierta en canal", lamentando "el impacto directo en la economía de los malagueños".

En concreto, ha cifrado en 70 millones de euros anuales las "pérdidas" por "culpa de la incapacidad de gestión del Gobierno de la Junta en materia del metro". "Muchos negocios no pueden funcionar, muchos negocios no están tranquilos... la situación cotidiana de los vecinos de Málaga está siendo afectada por una obra que nunca tiene fin y que, a pesar de las eternas promesas del Gobierno de la Junta, hasta el 2020 no estarán transcurridas", ha sostenido.

"NO ABRIR MÁS ZANJAS"

Por ello, el líder de los 'populares' andaluces ha pedido que no se abra ninguna nueva zanja en Málaga hasta que se culmine: "No empecemos nada hasta que acabemos de una vez por todas las obras del metro que están en la avenida de Andalucía, El Perchel y la llamada Y", ha insistido.

De igual modo, ha pedido al Ejecutivo andaluz "algo fundamental", como es que "destine muchos más recursos a la finalización de las obras del metro de Málaga", ya que "si tiene que disponer de tres turnos de trabajadores para que de una vez por todas se acaben estas obras, que lo haga", ha reclamado.

Es más, ha incidido en que el PP se va a poner a disposición del PSOE en Andalucía "para hacer las modificaciones presupuestarias que tengan que hacer para que se aceleren los plazos de la obra". "Nos podemos a su disposición y apoyaremos parlamentariamente todas las iniciativas que vayan encaminadas a que haya una mayor celeridad en la finalización de las obras", ha explicado.

"Que la Junta de Andalucía se deje de hablar de otras líneas hasta que no acabe las que tenemos actualmente", ha vuelto a reiterar Moreno, instando a "acabar con el follón y lío monumental que tenemos en pleno centro de la ciudad y una vez terminadas empecemos a hablar de otras".

LÍNEA DE AYUDAS

Asimismo, a juicio de Moreno, la Junta "tiene la obligación de compensar económicamente" a todos los "afectados y perjudicados a lo largo de estos once años de obras". Por ello, le ha reclamado a la Junta, y en especial a la presidenta, Susana Díaz, que "sea sensible".

Por ello, ha exigido una línea de ayudas a esas familias para que "los negocios, tanto los que hayan tenido en el origen como los que lo están padeciendo ahora, tengan una ayuda, un auxilio, y no tener que cerrarlos". Para Moreno, la Junta es "la administración competente pero que se ha mostrado como incompetente a la hora de gestionar esta gran obra pública para los malagueños".

Por otro lado, Moreno ha reconocido que el metro es una infraestructura "importante y necesaria", pero no es "necesario tener once años paralizada la ciudad; ni tener una cicatriz en el centro de una ciudad que es turística y vivimos del sector servicios". "Eso no ocurre en ninguna otra ciudad de España y como no ocurre nosotros denunciamos la falta de interés, de efectividad y de voluntad de que las cosas funcionen".

AFECTADOS

Por su parte, el presidente de la plataforma ciudadana El Carmen-Perchel, Juan Manuel Molina, ha valorado la reunión con el PP y ha lamentado "el problema del metro", que "se está dilatando en el tiempo". "Los malagueños estamos convencidos de que no nos lo merecemos", ha dicho.

Ha agradecido, asimismo, el apoyo y ayuda 'popular' a los vecinos de Málaga y El Perchel; mientras que ha dicho a la Junta que "ya está bien, que llevamos once años así". "Esto no puede ser, negocios que se están viniendo a menos, la Alameda es terrible como está... esto no puede ser así. El metro en Málaga va a ser lo que los malagueños queramos que sea, no lo que la Junta quiera", ha advertido, además, Molina al Ejecutivo andaluz.

METRO AL CIVIL

Por otro lado, cuestionado sobre el metro al Hospital Civil, el presidente del PP-A ha recordado que la posición del PP es que "no queremos un tranvía y lo hemos dicho muchas veces; los vecinos no quieren un tranvía porque afecta al tráfico, porque tiene impacto visual, medioambiental, genera accidentes....". "En esta ciudad, si queremos dar un salto de modernidad no tiene que tener un tranvía desde nuestro punto de vista", ha dicho.

No obstante, ha insistido en que el Ayuntamiento se expresará como Ayuntamiento y "yo como partido, y como principal partido de la oposición lo que quiero es que mi ciudad, encima soy vecino del centro, es que la enorme cicatriz que se le ha abierto a la ciudad se le cierre" y "se vuelva a adecentar a la ciudad y lo negocios tengan una compensación y después se abrirá el debate", pero "no puede abrir una zanja cuando no ha cerrado antes otra".