PSOE pide a Moreno sentarse con alcalde para que "entre en razón" con metro en lugar de reuniones "de campaña"

7/02/2018 - 15:34

Insiste en que el presidente del PP-A, Bendodo y De la Torre "son los máximos responsables" de que el suburbano "no se haya finalizado"

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "en lugar de buscar reuniones de campaña" en alusión al encuentro mantenido por los 'populares' con afectados por el metro, "se siente con el alcalde, Francisco de la Torre, y le haga entrar en razones" con el suburbano.

Pérez, en rueda de prensa, le ha pedido a Moreno que "en lugar de buscar y reunirse con los afectados, como ellos entienden" mantenga un encuentro con el regidor 'popular' y que "deje de poner trabas a la finalización de laso obras del metro".

"Estamos hablando que ahora mismo el alcalde de la ciudad tiene paralizado la prolongación del metro al Hospital Civil por su forma de actuar", ha asegurado el portavoz municipal socialista, al tiempo que ha lamentado que De la Torre es "el gran tapón a las inversiones en Málaga".

Asimismo, ha dicho al presidente del PP-A que "ya está bien", lamentando que "ha iniciado una campaña electoral sin estar en campaña electoral".

Para Pérez, "todo lo que está diciendo Moreno es porque ha iniciado una campaña electoral porque le va muy mal los resultados. Sus encuestas y las encuestas conocidas le dan mal al PP, sobre todo al PP-A y a Juanma Moreno, que tiene un grado de conocimiento bajo y un índice de rechazo muy alto".

"Los que le conocemos, que somos los malagueños, sabemos que Juanma no ha apostado por Málaga y que Juanma Moreno, Elías Bendodo y Francisco De la Torre son los máximos responsables de que el metro no se haya finalizado", ha asegurado Pérez, al tiempo que ha señalado que "un error que se cometió en su momento por responsabilidad de De la Torre es que el metro se tenía que haber comenzado de forma radial, desde el centro a las afueras y no al revés", ha concluido.