Cifuentes entrega al PSOE un documento marco de trabajo sobre regeneración, que no saldrá sin Podemos y Cs

7/02/2018 - 16:03

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha entregado este miércoles al PSOE un documento marco sobre el que trabajar por un Pacto de Regeneración y Transparencia regional, aunque ambas formaciones reconocen que éste no se podrá alcanzar sin el apoyo de Podemos y Ciudadanos.

En una reunión para abordar las reformas en materia de regeneración en la Comunidad, celebrada en la Real Casa de Correos, los populares han puesto sobre la mesa un primer escrito sobre el que trabajar, que gira en torno a los dos proyectos de ley presentados por el Gobierno en materia de regeneración, "paralizados" en la Asamblea de Madrid, y que consta de 18 puntos concretos a los que se deberán comprometer los políticos de la región.

Entre ellos, se encuentran el respeto a la normativa de incompatibilidades, la abstención de influir en la tramitación de procedimientos administrativos, el renunciar al cargo si se es formalmente investigado por delitos de corrupción, no aceptar regalos o la publicación de su declaración de actividades, bienes y rentas.

Algunas de estas medidas, tal y como ha explicado Cifuentes, solo pueden alcanzarse con la modificación del Estatuto de Autonomía, para lo que se necesitaría un consenso mayor que el de socialistas y populares.

Al encuentro con la presidenta madrileña ha acudido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ossorio, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y el portavoz del PSOE en la Cámara regional, Ángel Gabilondo.

Los grandes ausentes han sido Podemos y Ciudadanos. Desde PP y PSOE los han tenido presentes y han reconocido, en reiteradas ocasiones, que ningún pacto sobre regeneración podrá salir adelante sin ellos. El documento marco se les remitirá igualmente.

"Con ellos todo, sin ellos poca cosa. No quiero abrir falsas expectativas, un pacto solo tendrá sentido si es entre todos los grupos", ha llegado a decir Gabilondo, quien ha defendido que pese a "las heridas" que existen entre populares y socialistas era preciso acudir a la cita.

En este sentido, pese a agradecer la disposición de la presidenta de sentarse a hablar, se ha desmarcado de algunas de sus políticas como la ley del suelo, fundamental "para la regeneración" con la que no están de acuerdo, o las normativas de Patrimonio o Universidades.

Gabilodo ha trasladado que han escuchado "las propuestas y líneas de acción" que se les han propuesto y ha asegurado que a partir de ahora las leerán y estudiarán "con detenimiento" para valorar si se abre un camino o un espacio "para seguir trabajando".

El portavoz socialista ha querido reivindicar el trabajo del poder legislativo, a quien no quieren "usurpar" sus labores con esta reunión. "Lo que se haga se hará en la Asamblea y entre todos los grupos. No hemos hecho un acuerdo PP-PSOE a raíz de esta entrevista y no notarán fructíferos resultados, pero por respeto vamos a trabajar en desbloquear lo bloqueado", ha incidido.

Por su parte, la presidenta madrileña ha señalado que no están ahora "ni más cerca ni más lejos" de alcanzar un acuerdo pero si ha alagado al PSOE, "un partido responsable, con vocación de Gobierno", por acudir a la cita.

Cifuentes ha defendido que los madrileños demandan que los partidos hablen sobre regeneración así como de que se lleguen a "puntos de unión" más allá de diferencias ideológicas. "Este documento es solo un punto de partida, un borrador", ha dicho la dirigente madrileña, quien ha coincidido con Gabilondo en que el acuerdo debe realizarse en el marco de la Asamblea de Madrid.

"No vamos a cejar en el intento, pido a Ciudadanos y Podemos que ejerzan con responsabilidad el mandato que nos han encomendado todos los ciudadanos. El hecho de que no hayan venido no significa que no seguiremos intentándolo", ha defendido la también presidenta del PP de Madrid, para a continuación incidir en que la reunión no se ha celebrado para hacer algo "a espaldas de nadie".

En esta línea, ha pedido a Ciudadanos y Podemos que "más allá del postureo, del oportunismo y de las circunstancias políticas concretas" se tomen en serio la "única" posibilidad de llegar a un acuerdo de regeneración que implique a todos. Cifuentes cree que tendrán lugar más reuniones y les ha emplazado de nuevo a acudir. "La pelota está en su tejado, pero la puerta va a seguir abierta", ha concluido.