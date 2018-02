Petrer (Alicante) inaugura la primera valla publicitaria confeccionada con ganchillo

7/02/2018 - 16:31

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Petrer (Alicante) ha presentado su nueva imagen turística con una valla publicitaria de 3x8 metros confeccionada íntegramente de ganchillo. El proyecto forma parte de la iniciativa "Tejiendo Petrer".

ALICANTE, 7 (EUROPA PRESS)

En la elaboración del cartel publicitario, que pretende ser un reclamo para las miles de personas que diariamente transitan por lacarretera que une Alicante con Madrid, han participado 53 ganchillerasde Madrid, Teruel, Murcia, Silla, Favara, Cullera, Alicante, Sant Joan d'Alacant, Aspe, Sax, Elda o Petrer e, incluso, una ganchillera de Gales (Reino Unido).

Para confeccionarlo se han tejido 800 cuadrados de 20x20 centímetros para los que se han empleado 80 kilómetros de lana de 30 gramos y alrededor de 1.500 horas.

El concejal de Turismo, David Morcillo, ha indicado que se da continuidad "a la iniciativa Tejiendo Petrer que actualmentecuenta con el apoyo de 210 ganchilleras de todo el mundo que siemprese prestan a colaborar en cualquier idea innovadora que les proponela técnico de Turismo". Cabe recordar que, desde hace años, los árboles y varios edificios emblemáticos de la plaça de Baix están decorados con ganchillo.

Los colores de la nueva imagen corporativa se inspiran en la visión de contraste cromático que puede ver cualquier persona que contemple elcasco histórico del municipio con el castillo-fortaleza como símboloprincipal. "No hay nadie que no haya pasado por la autovía y no se hayafijado en nuestro castillo", ha afirmado Morcillo.

De este modo, con la nueva imagen turística, Petrer busca consolidarse como un "municipio de referencia" del turismo de interior de la Costa Blanca que, además de su interesante y bien conservadocasco histórico, cuenta con más de 6.190 hectáreas de parajesnaturales, de las cuales más de la mitad son paisaje protegido.

En la actualidad, la Oficina de Turismo de Petrer ofrece varias opciones para conocer el municipio: "Petrer se viste de luna", visita que se teatralizada que tiene lugar una vez al mes el sábado más próximo a la luna llena; "Día 37", una jornada de compras, ocio y cultura que serealiza conjuntamente con el área de Turismo de Elda; y rutas históricasdiarias que, de martes a viernes, parten a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas desde la Tourist Info; y, los sábados, domingos y festivos comienzan a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas desde la puerta del castillo-fortaleza.