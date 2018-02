IU ve "doblez" en PSOE, que "en Málaga critica la privatización del Zoosanitario y en Sevilla la promueve"

7/02/2018 - 16:53

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha exigido este miércoles al alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que "haga caso" a sus compañeros de partido en Málaga y "no privatice el servicio de desratización, desinfección y desinsectación (DDD) del Zoosanitario Municipal".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, González Rojas ha calificado de "escandaloso" el hecho de que, mientras el PSOE malagueño "viene denunciando allí la privatización llevada a cabo por el PP en el servicio municipal de control y extinción de plagas, aquí en Sevilla, donde gobierna desde 2015, este mismo partido está promoviendo precisamente todo lo contrario".

"Esto es una prueba más de la doblez del PSOE y de los bandazos a los que este partido nos tiene acostumbrados en función de si gobierna o está en la oposición", ha indicado el portavoz de IU.

González Rojas ha hecho estas declaraciones después de visitar las instalaciones del Zoosanitario y de reunirse con las secciones sindicales de CSIF, SEM y CGT para analizar la situación actual del servicio y las consecuencias que la externalización de las tareas de desratización, desinfección y desinsectación en todas las canalizaciones subterráneas de la capital puede acarrear, tanto para la plantilla del Zoosanitario como para los ciudadanos.

Rojas ha vuelto a denunciar la "barbaridad" que asegura que supondrá "esta privatización encubierta que el PSOE trata de vender, como si fuéramos tontos, como una mera transferencia del servicio a Emasesa".

Así, afirma que la empresa municipal de gestión de aguas "no sólo no está habilitada para realizar ese tipo de funciones, sino que en la actualidad tiene externalizadas las labores de limpieza del alcantarillado y de desratización y desinsectación de sus instalaciones", por lo que "las mentiras de Espadas se caen por su propio peso".

Según detalla, los sindicatos han traslado a González Rojas su malestar por la "nefasta gestión" que aseguran el gobierno de Espadas viene haciendo en el Zoosanitario durante este mandato y han criticado también su "nula voluntad por intentar solucionar los problemas de personal y de medios de los que adolece". Esta situación, según avisan, "se agravará, sin duda, con la privatización que ya está en marcha".

"El gobierno del PSOE no sólo no establece los protocolos de procedimiento que demandan los sindicatos desde hace tiempo, no sólo no da respuesta a los déficits de plantilla, no sólo no renueva o arregla la maquinaria estropeada o los equipos de trabajo, no sólo no planifica adecuadamente las actuaciones, sino que ahora pretende desentenderse y entregar este servicio esencial a manos privadas", alerta González Rojas.

Desde IU se considera que esta "privatización" del control y gestión de plagas, "lejos de suponer una mejora para la ciudad, irá en detrimento de la calidad de este servicio y aumentará las carencias de personal, organización y coordinación que ya existen". Por eso, Rojas exige al gobierno de Espadas que "recapacite" y "dé marcha atrás" porque se está ante un "grave problema de salud pública y la solución no puede ser la privatización".

"Le pedimos a Espadas que recuerde cuando en la oposición defendía con entusiasmo el carácter público del Zoosanitario y que actúe en consecuencia. O que escuche a sus compañeros de Málaga, quienes llevan meses denunciando que la externalización de este servicio ha traído consigo un aumento de las plagas de ratas y cucarachas en la ciudad. Aún estamos a tiempo de rectificar y evitar este desatino", ha concluido Rojas.