La exposición fotográfica 'XTUMIRADA' llega a la oficina principal de Correos en Murcia

7/02/2018 - 16:57

Es parte de una importante campaña de sensibilización social con la que Down España y Correos animan a la sociedad a desprenderse de prejuicios

MURCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Assido Murcia, Down Murcia-Fundown y Correos han inaugurado este miércoles 'XTUMIRADA', una exposición fotográfica en la que rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música de España han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo.

La muestra está abierta al público de forma gratuita en la oficina principal de Correos (Plaza Circular, 8) hasta el próximo 13 de febrero, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas en horario interrumpido, así como los sábados de 9.30 a 13.00 horas, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

La exposición 'XTUMIRADA', en la que colaboran personalidades como Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras, vio la luz el pasado año con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

Ahora, parte de la exposición está recorriendo las ciudades más importantes de España gracias al impulso de Correos, que la traslada y acoge en sus principales oficinas. Además, hasta el 16 de febrero, los carritos de los carteros de Correos en Murcia lucirán el cartel promocional de la exposición.

El objetivo es que ciudadanos de todo el país puedan apreciar la iniciativa y sumarse a este "cambio de mirada sobre el síndrome de Down".

El acto de inauguración de esta exposición ha contado con la intervención de la directora general de Personas con Discapacidad del IMAS, Ana Guijarro; la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Concepción Ruiz; el presidente de Assido Murcia, Juan Carlos Sánchez; el presidente de Down Murcia-Fundown, Diego González; Mª Antonia Abanades, de la Dirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos; Francisco Fernández, director de Fundación Gmp; Cuco Cuervo, fotógrafo de la obra; y Ana Guillén, joven con síndrome de Down.

El presidente de Down Murcia-Fundown, ha invitado a la sociedad "a atreverse a ver a las personas con síndrome de Down como lo que son: personas llenas de dignidad, con enormes cualidades, valía, capacidades y con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos".

En este sentido, el presidente de Assido ha añadido que "en los últimos años han conseguido objetivos importantes, pero no solo hay que mantenerlos, debemos ir a más".

Abanades ha destacado "la gran acogida que ha tenido la exposición desde que se inauguró" y quiso dar las gracias a "Down España por darnos la posibilidad de colaborar en este proyecto, así como a Gmp, a Cuco Cuervo y a todos los que colaboran de alguna manera".

Por su parte, el director de la Fundación Gmp ha afirmado que para ellos es un verdadero privilegio participar en esta iniciativa, "que ayudará, sin lugar a ninguna duda, a derribar barreras y dudas que aún existen sobre las capacidades de las personas con síndrome de Down".

También ha estado presente el autor de las fotografías, Cuco Cuervo, que ha destacado que "las personas son síndrome de Down merecen una oportunidad y ojalá esto sirva para quitar muchas vendas de los ojos".

Por su parte, Ana Guillén, joven con síndrome de Down, ha indicado que le gusta tener la oportunidad de "cambiar la mirada de la gente para que empiecen a mirar como lo hacemos nosotros. No nos fijamos tanto en las cosas que no son importantes, miramos de verdad".

Durante su intervención, la concejala de Derechos Sociales ha afirmado que "la exposición nos ofrece a los murcianos una oportunidad para ponernos en el lugar de las personas con síndrome de Down. Es responsabilidad de todos conseguir la igualdad real de oportunidades".

El acto lo cerró la directora general de Personas con Discapacidad del IMAS, que instó a la ciudadanía a tener más empatía, "quieren lo que todos queremos y debemos poner de nuestra parte para que toda la sociedad asuma que no hay ninguna diferencia".

'#XTUMIRADA', la campaña de sensibilización que arrasa en España La exposición que acaba de inaugurarse es el eje de '#XTUMIRADA', una importante campaña de sensibilización social para invitar a la sociedad a desprenderse de prejuicios y falsos mitos sobre el síndrome de Down, y abrir sus ojos ante las capacidades de las personas con esta discapacidad intelectual.

La campaña dispone de una web 'http://www.xtumirada.com' en la que se van actualizando las localizaciones y fechas que recibirán esta gira. En esa misma página se ofrece una app gratuita para Android e iOS con la que cualquier usuario puede cambiar su mirada con la de una persona con síndrome de Down y compartirla en sus redes sociales.

La campaña de concienciación social '#XTUMIRADA' está impulsada por Fundación Gmp y Cuco Cuervo (embajador de Profoto), y promovida por Grupo Idex, Instore, Villarrazo Madrid y Watermelon Marketing y Comunicación. Cuenta con la colaboración del Banco Popular, Cadena 100, Cope, Fujitsu, Grupo Intermark, Telepizza y Zumosol.

Además, colaboran Adif, Aena, Correos, Ineco, ICO, Loterías y Apuestas del Estado, Metro Madrid y Renfe, así como Fundación ONCE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.