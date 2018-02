El Teatro Central acoge el estreno en España de 'Protagonist', del Ballet Cullberg

Tras 'Plateau Effect' Jefta Van Dinther escribe y dirige su segunda coreografía para la célebre compañía sueca

El Ballet Cullberg vuelve al Teatro Central de Sevilla los días 9 y 10 de febrero, a las 21,00 horas, con 'Protagonist', la segunda coreografía de Jefta Van Dinther para la célebre compañía sueca, una indagación escénica sobre la asunción de roles y el agrupamiento humanos. Van Dinther se sirve de canciones y danzas sobre revolución y evolución para concretar los protagonismos humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo.

El Ballet Cullberg y Jefta Van Dinther ya estuvieron en el Teatro Central en 2015 con 'Plateau Effect', el mayor éxito de la compañía sueca en los últimos años. Según un comunicado, la pieza se estrena en Sevilla en complicidad con el Mercat de les Flors de Barcelona y los Teatros del Canal de Madrid.

El Ballet Cullberg regresa a Sevilla con 'Protagonist', una producción de gran formato para 14-15 bailarines. El artista revelación de la música sueca, Elias, cuyo debú con 'Revolution' fue hit en 2015, pone su voz en off y canciones grabadas. 'Protagonist' se estrenó en el Julidans de Ámsterdam en julio de 2016, mientras que el estreno sueco fue en noviembre del mismo año en el House of Dance de Estocolmo.

'Protagonist' es una parábola sobre el cuidado, el parentesco y la alianza, así como sobre el aislamiento, el control y el distanciamiento; una contemplación del género humano que cuenta cómo la gente se congrega, recibe y asume roles. El instinto, la resistencia y la compulsión se convierten en pruebas de la batalla que luchan todos y cada uno de los individuos.

El trabajo de Jefta van Dinther se caracteriza por un enfoque físico enérgico y una investigación escénica del propio movimiento. El cuerpo en movimiento ocupa un lugar privilegiado en su trabajo, en interacción con la luz, el sonido u otros materiales con el objetivo de fundirse en un todo. Sus obras tratan lo visible y lo invisible, la luz y la oscuridad, la ilusión, el afecto, la voz y la imagen.

JEFTA VAN DINTHER

Nacido en 1980 en Utrecht. Coreógrafo y bailarín que trabaja a caballo entre Estocolmo y Berlín. Graduado en el School of the Arts de Amsterdam (MTD) en 2003. Van Dinther crea tanto en solitario como en colaboración con otros artistas. Algunas de sus producciones más destacadas son 'As It Empties Out' (2014); 'This is Concrete' (2012, en colaboración con Thiago Granato); 'Grind' (2011, en colaboración con el diseñador de luces Minna Tiikkainen y el diseñador de sonido Davis Kiers); 'The Blanket Dance' (2011, con Frederic Gies y DD Dorvillier). La producción más reciente es 'Dark Field Analysis', de 2017.

Jefta van Dinther ha participado como intérprete con varios coreógrafos; enseña Coreografía compartiendo sus métodos de trabajo y prácticas. También ha sido profesor y director del Programa de Maestría en Coreografía de la DOCH (Universidad de Danza y Circo de Estocolmo). En 2012 obtuvo el Birgit Cullberg Grant del Konstnärsnämnden (Comité sueco de apoyo a las artes); en 2013 recibió apoyo financiero por tres años para la producción por parte del Swedish Arts Council y de la Ciudad de Estocolmo. En 2013 fue galardonado con el premio de la Swedish Art Critics por 'Plateau Effect'.

CULLBERGBALETTEN

Por su parte, Cullbergbaletten es la principal compañía de danza contemporánea de repertorio en Suecia. Trabaja con diversos coreógrafos y artistas internacionales y viene actualmente 16 bailarines procedentes de casi la misma cantidad de países. Cullbergbaletten contribuye al desarrollo de las artes escénicas y la danza al colaborar con coreógrafos y directores cuyas raíces se hunden en lo contemporáneo. Además de las representacfiones sus actividades incluyen talleres, conferencias, seminarios y charlas.