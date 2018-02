Podemos: "El plan del ministro de Fomento para la Región es que no hay plan"

7/02/2018 - 17:45

El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha lamentado que el plan del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para la Región "es que no hay plan", y ha criticado que lo único que ha hecho con su visita "es atrasar fechas de los proyectos y hablar de inversiones ficticias para unos proyectos como el del AVE y el Corredor del Mediterráneo que se alejan a alta velocidad de la Región".

MURCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Pedreño ha explicado que el ministro de Fomento se ha "paseado" por la región "para derrochar, promesas de futuro indeterminado en el intento de recaudar los votos para un partido que ha perdido la confianza de la gente", y ha señalado que "toda esta campaña de venta de humo" la ha realizado "con el silencio y el aplauso cómplice de un presidente como Fernando López Miras, que calla y otorga esta chapuza en la que se han convertido las infraestructuras en la Región".

En este sentido, Pedreño ha afirmado que el titular de Fomento "vuelve a retrasar la fecha inicial de la llegada del AVE prevista para este 2018 y no da fecha exacta, del mismo modo que es incapaz de responder a la pregunta de si el AVE llegará soterrado de manera integral a Murcia", lo que pone de manifiesto una vez más que "no hay plan, no hay proyecto y la región no tiene ningún peso en el conjunto del país".

En el caso del Soterramiento del AVE a su paso por Lorca, ha añadido Pedreño, "el ministro se ha excusado en que diciendo que quedan algunas actuaciones por concretar, por lo que en el municipio tampoco tiene un plan concreto ni cerrado". Así pues, "para Lorca tampoco hay proyecto", según el diputado de Podemos.

Así, ha explicado Pedreño, en Alcantarilla, "el ministro da la espalda a los vecinos del Barrio de las Tejeras, no ha dando soluciones, por lo tanto si la ciudadanía no lo evita, estos vecinos tendrán que soportar una catenaria de hasta 50.000 voltios en la puerta de su casa y muros de 5 metros y tendrán que soportar trenes de mercancías de hasta 750".