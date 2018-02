AMP.- Junta espera "en pocos días" licitar por 400.000 euros la rehabilitación en tres plazas de Parque Alcosa

7/02/2018 - 18:22

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado que "en pocos días" saldrá publicada la licitación, por importante de 400.000 euros, para rehabilitar viviendas en tres nuevas plazas, consideradas "prioritarias" en el barrio de Parque Alcosa de Sevilla.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En concreto, esa intervención prevista en Alcosa será en tres plazas de Alcosa, llamadas Azahín, Encina del Rey y Zocodover, y en sus 41 bloques de viviendas, que suman 840 viviendas.

En comisión parlamentaria, el consejero ha recordado las actuaciones ejecutadas en las plazas de Rey Aurelio y Bib Rambla y ha lamentado el "parón" en el Estado en materia de ayudas a las viviendas "precisamente en los años más duros de la crisis".

Ha precisado que en 2016 la Consejería y el Ayuntamiento "retomaron las conversaciones para hacer posible esa intervención".

López ha indicado que las intervenciones necesarias en materia de rehabilitación las costearán de las cantidades que esperan recibir de la cofinanciación que espera recibir del Plan Estatal, una vez que esté aprobado.

Estas rehabilitaciones se inscriben dentro de la declaración de Área de Regeneración y Renovación Urbana, para lo que se han definido tres plazas, considerada "sitios prioritarios".

En ese sentido, la Junta está trabajando "para que en pocos días aparezca en el BOJA la publicación de la licitación", que tendrá una inversión de más de 400.000 euros. En concreto, se está en la tramitación previa a la licitación, esto es, en la finalización de los pliegos de condiciones y dirección de obra.

"La Junta nunca ha engañado al Parque Alcosa, no tampoco ha hecho Espadas", tras lo que ha recordado el paso del PP por el Consistorio y la responsabilidad que tuvo IU en el Gobierno andaluz.

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha pedido que se acometa el programa de rehabilitación en Alcosa y ha asegurado que los vecinos "reciben con alegría la licitación por 400.000 euros" pero ha lamentado que esta zona "lleva en malas condiciones desde 1983, por lo que ni PSOE ni PP se han portado bien con estos vecinos".

"Los vecinos han sufrido muchos acuerdos que luego no se han traducido en nada; siempre ha habido muchas expectativas abiertas y anuncios realizados en campaña electoral, que después no ha surtido efecto", se ha lamentado Nieto, quien considera que "si se concreta la licitación será la primera vez, pues tanto por parte de Gobierno, Junta y ayuntamientos, todos han emitido anuncios que luego no se han concretado en nada".

Por ello, ha pedido a las administraciones que "no engañen más a los vecinos, pues los gobiernos siempre se olvidan de explicar el proceso, y luego vienen frustraciones y enfados".

Nieto ha pedido "diligencia, asunción cierta y presupuesto suficiente" y ha pedido que "llegue la inversión concreta a Alcosa y le saque de la situación en la que lleva desde 1983".