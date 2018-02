Cospedal descarta un servicio militar obligatorio en españa porque "la sociedad no está preparada"

8/02/2018 - 10:27

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, descartó este jueves la reinstauración del servicio militar obligatorio en España, como piensa reintroducir en Francia el Gobierno de Emmanuel Macron, porque percibe que "la sociedad española no está preparada para ello".

Así se pronunció Cospedal, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, en la que dejó claro que "no veo que la sociedad española pudiera aceptar en este momento" recuperar el servicio militar obligatorio.

Ante este eventual rechazo de los españoles, confirmó que no se plantea emular a Macron proponiendo una medida de este tipo. "La sociedad española no está preparada para ello y no lo aceptará. No lo voy a proponer", dijo.

La ministra aprovechó para recordar que en España ya existe la figura del reservista voluntario, en referencia a aquellas personas que desean aportar, voluntaria y temporalmente, sus capacidades en las misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas.

Cospedal afirmó que le "podría parecer bien y entra dentro de lo normal" que los españoles conocieran la labor y los valores dimanantes de las Fuerzas Armadas. Por ello, recordó que esta semana el Ministerio de Defensa ha rubricado un convenio de colaboración con la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) para llevar la cultura de defensa a los colegios y que los jóvenes españoles conozcan de primera mano la labor y los valores que emanan de las Fuerzas Armadas.

Afirmó que le gustaría hacer extensible este convenio a la escuela pública y comentó que "el sentimiento de pertenencia al país está más desarrollado en el pueblo francés que en el pueblo español".

08-FEB-18

