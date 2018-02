ERC replica a Colau que es su Gobierno el que debe cerrar trámites y detalles del tranvía

8/02/2018 - 12:06

Avisa de que no le afecta su "pressing" y asegura que Colau es la enemiga del tranvía, y no ERC

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha replicado este jueves a la alcaldesa, Ada Colau, que es su Ejecutivo el que no ha hecho el trabajo suficiente para impulsar el tranvía ni detallar su propuesta, y ha lamentado que traslade la responsabilidad a ERC: "Si hacen el trabajo nos podremos entender. Si no hacen los deberes, será muy difícil".

"Nosotros no nos oponemos a la unión de los tranvías, pero queremos saber el proyecto y hablar en conjunto de las conexiones metropolitanas", ha destacado Bosch en rueda de prensa, y ha recordado que ERC llevaba la unión en el programa, pero que también deben abordarse otros asuntos como la conexión de la L9 y la L10 del Metro y la llegada de la L4 a La Sagrera, entre otras.

Ha exigido concretar los detalles del proyecto, incluyendo si se renegociarán condiciones con los gestores privados de Trambaix y Trambesòs: "¿Estaremos haciendo toda esta inversión para que una empresa privada tenga más beneficios?", se ha preguntado.

"El 'pressing ERC' a nosotros no nos afecta", ha advertido a Colau, después de que la alcaldesa asegurara el martes que de los republicanos depende que Barcelona pueda dotarse del primer tramo, entre la plaza Glòries y el paseo de Sant Joan.

Ha asegurado que ERC trabaja para resolver problemas de la ciudad: "Ayudaremos a la ciudad, pero ayudar a Colau a hacer campaña municipal no es nuestra misión", ha remarcado, y ha replicado que el peor enemigo del tranvía no es ERC, sino que es Colau, porque no ha cerrado los trámites necesarios.

DEJAR DE MAREAR

"Encima culpa a ERC. Gracias por darnos tanta importancia pero, modestamente, quien no ha hecho el trabajo ha sido el Gobierno de Colau", ha recalcado Bosch, que ha exigido a la alcaldesa presentar el convenio y dejar de marear, porque lo que no hará ERC es un pronunciamiento religioso ante un dogma de fe sin detallar.

"Que desde 2015 haya habido fotos y grandes anuncios diciendo que había acuerdo con la Generalitat y que todavía no haya llegado el convenio tiene delito", ha aseverado, y ha criticado que, pese a esta situación, Colau culpe a ERC, por lo que le ha pedido sentido común y detallar la propuesta para que los republicanos sepan qué votan.

De cara a las comisiones de la próxima semana, Bosch ha avanzado que ERC llevará una propuesta para que el ejecutivo municipal negocie con el Gobierno central una solución de la Ronda Litoral entre la Zona Franca y el Morrot; otra para pedirle la cesión del Palau del Lloctinent, y otra para internalizar Betevé, entre otras iniciativas.