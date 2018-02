PSOE de Málaga liderará en Congreso y Senado la reivindicación de una conexión ferroviaria para el litoral

8/02/2018 - 12:05

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la nueva senadora y vicesecretaria general del PSOE malagueño, Fuensanta Lima, han asegurado este jueves que el PSOE de Málaga liderará en el Congreso y el Senado la reivindicación de una conexión ferroviaria que una todo el litoral desde Estepona hasta Nerja.

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

"Málaga es la provincia andaluza que más población ganará en los próximos 20 años y por ello creemos que la unión ferroviaria de todo el litoral es un proyecto estratégico para garantizar la cohesión social y territorial", ha señalado.

En este sentido, ha valorado que "la mejor solución en este caso es la ferroviaria: es eficiente en términos de tiempos de viaje y sostenible tanto ambiental como energéticamente, a esto hay que sumar el efecto multiplicador de esta infraestructura".

También el líder socialista ha destacado que la incorporación de Lima al Senado en representación de Andalucía "refuerza un proyecto abierto, comunicativo y que va de la mano de la sociedad malagueña".

"Le auguro un gran trabajo que contribuirá a que el PSOE de Málaga siga siendo fiel transmisor de aquello que realmente importa a los malagueños", ha dicho, recordando que es la primera vez que Málaga cuenta en el senado con una figura propuesta por el parlamento andaluz.

Ruiz Espejo ha señalado que el nuevo papel de Fuensanta Lima "afianza nuestro compromiso de seguir trabajando en primera línea por los intereses de los malagueños y del conjunto de la provincia", añadiendo que "tras su toma de posesión del acta de senadora, la que también es primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas ha dejado claras sus prioridades políticas, que coinciden con objetivos claros del PSOE de Málaga: defender el interés de Málaga y de Andalucía, el municipalismo y la igualdad entre mujeres y hombres".

"Con la nueva senadora, que se suma al senador socialista por Málaga, Antonio Morales, el PSOE malagueño sale fortalecido. Sumamos a la esfera nacional una valiosa voz, que será principal en la reclamación de aquello que nuestra tierra merece y necesita. Un propósito que se hace difícil frente al Gobierno de España", ha señalado.

De igual modo, Ruiz Espejo ha criticado que "desde que gobierna Mariano Rajoy, el PP ha colocado a Málaga a la cola de la inversión en el conjunto del país. Nuestra provincia es la tercera que menos inversiones recibe por habitante".

"Un agravio que desde el PSOE de Málaga no vamos a parar de denunciar y seguiremos trabajando para que la situación se revierta. No queremos más que nadie, pero no vamos a tolerar seguir año tras año a la cola de la cola de la inversión", ha agregado, mostrándose convencido de que la nueva senadora andaluza "intensificará su trabajo en los diferentes territorios de la provincia, y redoblará esfuerzos para que el PSOE siga siendo el altavoz de la ciudadanía, porque somos el partido que mejor conoce esta provincia".

TRABAJO SENADO

Por su parte, Lima ha declarado que desde el Senado defenderá interés general de Andalucía y los principios del Estatuto de Autonomía "como instrumento que impulsa el bienestar, la igualdad y la justicia social, dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución".

"Me sumo al grupo parlamentario del PSOE de Málaga con toda la ilusión, la fuerza y las ganas de trabajar por nuestra tierra. No nos cansaremos de reclamar lo que es de Málaga y debe ser para Málaga. La infrafinanciación del Gobierno de Rajoy a Andalucía, y por consiguiente, a nuestros pueblos y ciudades, es algo que desde el PSOE no vamos a tolerar", ha explicado.

Lima ha señalado que si sólo hasta el pasado mes de agosto Rajoy recaudó en la provincia más de 1.800 millones de euros, un once por ciento más que el año anterior con un incremento que casi duplica la media nacional, "¿dónde va a parar el dinero que el Gobierno del PP recauda en Málaga? Definitivamente, nuestra provincia no se ve beneficiada".

A juicio de Lima, "el Gobierno ha gastado en Cataluña 6.000 millones de euros en el corredor mediterráneo. El tramo entre Algeciras y Bobadilla no ha recibido ni un solo euro del Estado", ha subrayado.

"A esto --ha continuado-- hay que sumar la insensibilidad del Gobierno con nuestra provincia. La Reforma Laboral del PP, ausencia de políticas sociales efectivas y sobre todo, la negativa de Rajoy a conceder a Andalucía un plan de empleo extraordinario que sí ha dado a Canarias o Extremadura, tienen como consecuencia que casi la mitad de los trabajadores de la provincia cobren actualmente menos del Salario Mínimo Interprofesional".

En este sentido, Lima ha incidido en que "ante esta realidad, son innumerables las iniciativas que los representantes del PSOE de Málaga han elevado tanto en el Congreso como en el Senado, y en ello seguiremos trabajando", ha asegurado.

Además, Lima ha destacado que para el PSOE "seguirá siendo una prioridad que el Gobierno garantice y mejore el sistema de pensiones así como la aplicación de la Ley de Dependencia, que Andalucía mantiene a pulmón financiándola en más de un 82 por ciento tras los recortes del PP en el Gobierno; unos recortes que también han afectado a las becas de nuestros estudiantes".

"De igual forma, vamos a seguir liderando en el Congreso y en el Senado la exigencia para que el Gobierno ponga en marcha de una vez el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una medida más que urgente ante la lacra que sufrimos como sociedad", ha sostenido.

Por último, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga ha anunciado que el grupo socialista a través del diputado Miguel Ángel ha registrado una pregunta reclamando al Gobierno la implantación de un servicio de AVE 'low cost' entre Málaga y Madrid con la mayor brevedad, como ya anunciado con Barcelona.

"Esta nueva línea, cuyos billetes serán entre un 20 por ciento y un 25 por ciento más bajos que los de la alta velocidad, sería muy atractiva para nuestra provincia, ya que atraería nuevos viajeros a la Costa del Sol, especialmente a los jóvenes, lo que puede suponer entre otras muchas ventajas, un revulsivo para nuestro sector turístico", ha dicho.