Consejero de Fomento pide al Gobierno que responda en "términos de equidad" y levante el peaje de la AP4 como en Galicia

8/02/2018 - 12:06

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha pedido al Gobierno central que responda "en términos de equidad" para todos los territorios y levante el peaje de la AP4, como ha hecho en la AP9 en Galicia.

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha visitado los trabajos de rehabilitación que ejecuta la Junta en viviendas en la barriada de La Orden, y preguntado por este asunto, el consejero ha insistido en que desde el Gobierno andaluz "no podemos entender que el Gobierno dé un trato diferente, en términos de discriminación clara, a un territorio español como es Andalucía".

En este punto, ha recordado que "al igual que el Gobierno andaluz levantó el peaje del tramo de la autopista entre las localidades gaditanas de Jerez de la Frontera y Puerto Real, que supone un desembolso de 120 millones si llega hasta 2019, para aliviar la carga a los ciudadanos, en un eje de comuniación que es competencia del estado", es "exigible moralmente", ha añadido, que el Gobierno central "lo levante cuanto antes en el tramo que aún está sometido a gravamen".

"Si somos iguales ante la ley, si el tratamiento debe ser no demandar privilegios pero tampoco aceptar una discriminación que no tiene fundamentos, Andalucía cuenta con todas las bazas en términos de razonabilidad", ha precisado el consejero, quien ha añadido que está esperando "una sola razón" por parte del Gobierno que justifique que "debe ser preferente el tratamiento en Galicia, que no se hace en Andalucía. Aquella es la AP9 y esta es la AP4, no sé si son los cinco números que las diferencia o porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es de origen gallego".

Por último, el consejero ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de recurrir la última concesión de la AP4 suscrita por el Gobierno central, así como reclamar el importe abonado por la Junta por el tramo de Jerez de la Frontera, que fue sufragado por el Gobierno andaluz, que lleva pagados más de 100 millones de euros, según ha recordado López.