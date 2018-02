Ayerdi afirma que estará "al lado" de los comerciantes que sufran amenazas

8/02/2018 - 12:02

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que estará "al lado" de los comerciantes que "sufran alguna amenaza, que la hayan sufrido en el pasado o que la sufran en el futuro". "El Gobierno les va a tender la mano para acompañarles allí donde sea necesarios", ha indicado.

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido Ayerdi en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta formulada por UPN sobre "la previsión del Gobierno de Navarra de adoptar medidas para defender a los comerciantes de Pamplona amenazados por no estar conformes con el Ayuntamiento".

Manu Ayerdi ha señalado que "la amenaza es un concepto muy serio, cualquier sociedad moderna no puede aceptar comportamientos que encajen en esta figura y mucho menos los puede aceptar cualquiera de sus instituciones". "Decimos alto y claro que el Gobierno va a estar al lado de aquellos que sufran alguna amenaza. La amenaza no encaja en absoluto en el código ético, además del legal, y estaremos al lado de quien sufra una amenaza, faltaría más", ha asegurado, para señalar que ha tenido contactos con una representación de los comerciantes y con responsables del Ayuntamiento.

No obstante, el vicepresidente ha precisado que el debate sobre el sector económico es "otro". "Hay una cuestión competencial. Es conocido el ámbito de competencias del Ayuntamiento, les compete a ellos adoptar las medidas que consideren relevantes. Yo asumí el compromiso de tener una reunión con el Ayuntamiento para analizar la cuestión del sector y la tuve hace unos días. El sector del comercio es estratégico, importante, valorado con mucho cariño por toda la ciudadanía y desde luego por este Gobierno y me atrevería a decir que por los grupos del Ayuntamiento", ha indicado.

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que "lo que esperamos del Gobierno de Navarra es que proteja y ayude a los comerciantes para que ese sector fundamental en Navarra siga siendo fundamental en Pamplona".

"El comercio, además de hacer ciudad, es un sector que no se deslocaliza, que son personas de la ciudad que trabajan en la ciudad y dan vida a la ciudad. El tratamiento que están teniendo por el Ayuntamiento de Pamplona no es el más adecuado, no se sienten apoyados, ni respaldados ni ayudados. El Gobierno de Navarra tiene que entrar ahí, ayudar, proteger y respaldar al comerciante", ha asegurado.