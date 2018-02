El 81% de los madrileños valora positivamente Madrid Nuevo Norte mientras que un 2,4% cree que es negativo

8/02/2018 - 12:25

El 80,8 por ciento de los vecinos de Madrid valora de forma 'buena' o 'muy buena' el proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte mientras que solo un 2,4 por ciento considera que es negativo para la capital, según la encuesta elaborada por la firma MyWord para la promotora Distrito Castellana Norte (DCN).

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El sondeo, presentado este jueves en rueda de prensa y basado en 2.000 entrevistas elaboradas entre 16 de noviembre y el 13 de diciembre de 2017, establece que el 7,3 por ciento no ve "ni bien ni mal" la reforma urbanística y un 9,6 por ciento no arroja opinión respecto a la valoración de Madrid Nuevo Norte.

Para la directora de MyWord, Belén Barreiro, que el "81 por ciento se manifieste a favor de Madrid Nuevo Norte significa que el apoyo de los madrileños al proyecto es prácticamente unánime".

En concreto, el sondeo revela que el 24,5 por ciento de los consultados tiene un concepto 'muy bueno' de Madrid Nuevo Norte mientras que el 56,25 por ciento califica el proyecto de 'bueno'. En el polo contrario, un 1,85 por ciento de los residentes de Madrid tiene una opinión 'mala' de la reforma urbanística y un 0,5 por ciento tiene una visión 'muy mala'.

Por zonas geográficas, el apoyo al proyecto se muestra similar en todas las áreas de la ciudad. Destaca la valoración positiva registrada en la zona Norte (Fuencarral, Chamartín, Tetután y Hortaleza), donde el 85,1 por ciento de los vecinos consultados se muestra a favor del proyecto.

A continuación, se sitúa la zona Centro (Salamanca, Retiro, Centro y Chamberí), donde la opinión positiva sobre Madrid Nuevo Norte se eleva al 83,1 por ciento de los entrevistados, seguido de la zona Sur (Carabanchel, Usera, Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Vicálcaro y Arganzuela) con un 79,6 por ciento, el Oeste (Moncloa-Aravaca y Latina) con el 78 por ciento y el Este (Barajas, San Blas y Ciudad Lineal) con el 75,6 por ciento.

La encuesta también pone de manifiesto que la percepción positiva de esta reforma urbanística "al margen" de la ideología política, pues más del 80 por ciento de los votantes de todos los partidos políticos dan su apoyo a Madrid Nuevo Norte.

"Uno de los resultados más relevantes que arroja el estudio es que el apoyo a Madrid Nuevo Norte se ha despolitizado y es mayoritario al margen de la ideología de los encuestados", ha aseverado Barreiro.

La encuesta apunta que el apoyo al proyecto es prácticamente similar entre los votantes del PP y los de Ahora Madrid, con un 83,1 y un 81,5 por ciento, respectivamente. No obstante, la mejor valoración la arrojan los votantes del PSOE, con un 85 por ciento. Entre los votantes de Ciudadanos, la percepción positiva de Madrid Nuevo Norte llega al 80,9 por ciento.

En relación entre votantes de distintos partidos políticos sobre los beneficios del proyecto, la percepción es más positiva entre votantes del PSOE (87,6%), seguido de PP (85,4%), Ciudadanos (84,3%) y finalmente Ahora Madrid (83,4%).

Barreiro ha comentado que el respaldo al proyecto es "muy similar" entre las diferentes opciones políticas y que la "ideología no incide" a a la hora de valorar las características de la reforma urbanística.

CREACIÓN DE EMPLEO Y ZONAS VERDES, LO MÁS VALORADO

A su vez, el 83,2 por ciento de los madrileños cree que Madrid Nuevo Norte es un proyecto "muy o bastante beneficioso para la ciudad", una percepción favorable que se mantiene en niveles "muy elevados" independientemente de la ideología y zona de residencia de los encuestados.

En la encuesta también se ha consultado a los vecinos de Madrid sobre la valoración de las diferentes actuaciones que contempla el proyecto. El ranking está encabezado por la creación de puestos de trabajo (97%), la generación de zonas verdes (90%) y la renovación de la estación de Chamartín y el soterramiento de las vías del tren (89,6%).

El cuarto aspecto más valorado (83,35%) es la asignación de un 20 por ciento de las 11.000 viviendas que se construirán a viviendas de protección pública, el doble de lo que exige la ley, seguido de la mejora de las infraestructuras del Canal de Isabel II (87,6%).

La construcción de un gran distrito de negocios es el sexto aspecto más valorado por los vecinos (83,95%). Tras esta actuación, el impulso de la movilidad sostenible, ampliando el transporte público y reduciendo el uso del coche (76%) y la división del proyecto en cinco áreas (72%), ocupan la séptima y octava posición del ranking.

ELEVADA CONFIANZA DE LOS VECINOS EN EL PROYECTO

El Índice de Confianza del estudio realizado por MyWord se sitúa en 177,3 puntos sobre 200, lo que refleja que los madrileños confían de forma "muy elevada" en el proyecto y en los beneficios que aportará a Madrid.

El Índice de Confianza Ciudadana del estudio mide el apoyo al proyecto en base al Indicador de confianza actual, que refleja la valoración general del mismo, y el Indicador de Expectativas, que implica la percepción sobre lo beneficioso que será para la ciudad de Madrid.

La directora de MyWord ha explicado que este es el estudio sobre la valoración del proyecto "más sólido" que se ha hecho por la "gran muestra" en la que se elabora la encuesta y considera que, a tenor de los resultados, eses es "un proyecto que los vecinos y los madrileños están pidiendo".

Barreiro ha detallado que esta opinión de apoyo mayoritario se puede asemejar al resultado obtenido en otros sondeos sobre cuestiones "despolitizadas", como es el caso de la pregunta sobre si se está de acuerdo con la mejora de las infraestructuras sanitarias o de la educación.

"Los ciudadanos transmiten una idea de lo que les conviene y cuando ocurre las ideologías no les influyen en nada (...) Los ciudadanos ven que hay verdades que les convienen y los políticos pueden decidir hacer caso o no a esas verdades, pero cuando no se hace caso eso puede suponer un coste", ha remachado respecto al sondeo.

Por su parte, desde DCN inciden en que están centrados en trabajar para elaborar un gran proyecto y que el apoyo que recoge la encuesta refleja que la ciudadanía respalda de forma mayoritaria esta actuación.