Sucesos.- Save The Children denuncia fallos en la prevención y detección tras la presunta violación en un colegio

8/02/2018 - 12:40

La ONG de protección a la infancia Save The Children ha criticado este jueves los fallos del sistema de prevención y detección de casos de violencia infantil tras haber trascendido que la Fiscalía de Menores está investigando en Jaén el caso de la presunta violación de un niño de nueve años por parte de varios compañeros de colegio, siendo los presuntos autores de los hechos, que se habrían producido en horario escolar durante el recreo, varios menores de entre 12 y 14 años.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Al parecer, según destaca la organización en un comunicado, ésta no era la primera vez que el menor sufría este tipo de agresiones. "Los compañeros podrían llevar meses cometiendo estos abusos y presionando al niño para que no contara nada en su entorno", ha resaltado.

Save The Children critica así los mencionados fallos, "que pueden llegar a provocar situaciones tan graves como ésta: es totalmente inadmisible que un niño de nueve años esté siendo violado y no existan mecanismos que permitan prevenir y detectar estos abusos ni en el entorno escolar ni en el familiar. El Estado está fallando a estos niños, dejándoles desprotegidos ante agresiones que pueden provocarles daños físicos y psicológicos irreparables", ha afirmado el director general de Save The Children, Andrés Conde.

La ONG insiste en la necesidad de que haya una ley integral que erradique todas las formas de violencia contra la infancia, entre ellas el abuso sexual y el acoso escolar. Actualmente, uno de cada diez niños sufre acoso en el colegio y la mitad de las denuncias interpuestas por abusos sexuales tienen a un menor como víctima.

Esta ley, según el colectivo, debe incluir, entre otras medidas, la formación específica para todos los profesionales que trabajen con menores para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia, la formación obligatoria en la enseñanza básica sobre educación afectivo-sexual que permita a los niños reconocer cuándo están siendo víctimas de abusos sexuales o declarar en situación de riesgo a los menores de 14 años que comentan infracciones contra otros niños para que reciban la formación y atención necesaria para evitar que vuelvan a cometer o sufrir otra agresión.

Asimismo, se proponen protocolos obligatorios en todos los centros escolares para prevenir, detectar y actuar en casos de acoso escolar; y que la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como hasta ahora.

Save The Children tiene en marcha una petición de firmas en www.losultimos100.org para pedir a todos los grupos políticos que aprueben una ley de erradicación de violencia contra la infancia que cuenta ya con más de 140.000 apoyos ciudadanos.