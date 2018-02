El espectáculo 'Disney in Concert' reunirá en Fibes a dos andaluces al frente de la ROSS

8/02/2018 - 12:45

El director sevillano Alfonso Casado, director de Los Miserables en Londres, se unirá al equipo liderado por el también andaluz Arturo Díez Boscovich en la dirección del espectáculo 'Disney in Concert', poniéndose ambos maestros al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), encargándose Boscovich de la función del día 2 y Casado de la del día 3.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Fibes ha explicado que 'Disney in Concert: Magical Music from the Movies' retomará su gira este mes de marzo en la capital hispalense y ha recordado que el espectáculo ha triunfado en los espacios más emblemáticos del mundo como el Lincoln Center, Royal Albert Hall, la Casa de la Ópera de Sydney, Tokyo Forum o el Hollywood Bowl.

La Sinfónica sevillana interpretará las bandas sonoras de las películas más famosas de Disney, entre ellas las canciones de Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El Libro de la Selva, El Jorobado de Notre Dame, Mary Poppins, Piratas del Caribe, La Sirenita y la más aclamada entre el público más joven, Frozen, que se podrán disfrutar en Fibes Sevilla.

Asimismo, en 'Disney in Concert: Magical Music from the Movies' tampoco faltan las melodías de clásicos como Mary Poppins y su famoso 'Supercalifragilisticoexpialidoso', que "hace saltar de sus asientos a un público totalmente emocionado, entre los que se encuentran multitud de adultos que reviven su infancia gracias a este espectáculo que emociona a grandes y pequeños".

Por último, la actriz Anabel Alonso será la encargada de presentar este "mágico viaje musical por los éxitos más icónicos de Disney acompañados de las imágenes de las películas en pantalla gigante".