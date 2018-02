Podemos acusa al gobierno de perseguir la libertad de expresión tras la multa a un joven por sustituir la cara de cristo por la suya en un fotomontaje

8/02/2018 - 12:31

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, acusó este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy de "perseguir la libertad de expresión", después de que se haya conocido la multa de 480 euros a un joven por sustituir la cara de Cristo por la suya y subir la imagen a la red social de Instagram.

La dirigente de Unidos Podemos cargó contra el Gobierno por no ser "patriota", no permitir la libertad de expresión y estar más preocupado por "encarcelar a tuiteros o raperos" que condenar a quienes "meten la mano en las arcas públicas". Demandó un Ejecutivo que "garantice la libertad de expresión" y no ponga, además, "mordazas" a los ciudadanos.

Estas declaraciones se producen tras conocerse que un joven de 24 años ha sido multado a pagar 480 euros por realizar un fotomontaje en el que sustituye la cara de Cristo por la suya, que después subió a Instagram.

