Moreno: "Si Susana Díaz quiere un acuerdo sobre financiación autonómica, tendrá un acuerdo con el PP-A"

8/02/2018 - 13:33

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves que si la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quiere alcanzar un acuerdo desde Andalucía sobre el nuevo modelo de financiación autonómica "que sepa que tendrá un acuerdo con el PP-A, no va a haber ningún problema en esta materia".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Moreno en rueda de prensa, donde ha advertido de que el problema es que "es evidente que Susana Díaz y el PSOE-A no quiere llegar a un acuerdo con el PP-A porque quieren la confrontación de cara a las próximas elecciones andaluzas". "Quieren llegar a las elecciones diciendo que el PP-A es el malo de la película y que no quiere llegar a un acuerdo", ha agregado.

El líder del PP-A ha asegurado que su partido "no va a ser un problema" para que se alcance un consenso sobre esta materia, de modo que si Susana Díaz y el PSOE-A quieren llegar a un acuerdo "estamos dispuestos a sentarnos y a llegar a un acuerdo en lo que ellos estimen conveniente y oportuno para Andalucía, no tenemos ningún problema".

"No vamos a caer en la trampa del PSOE-A que busca aislar al PP-A para presentarse como los luchadores, como los que siempre buscan lo mejor para Andalucía y nosotros somos los malos andaluces", ha proseguido Moreno.

En la misma línea, y ante las críticas que ha suscitado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya convocado a los presidentes autonómicos y regionales del PP a un almuerzo en el que abordarán la financiación, el líder andaluz ha explicado que ese encuentro es una reunión de partido donde el Ejecutivo "no nos va a presentar el modelo de financiación sino que las organizaciones territoriales vamos a unificar nuestra propuesta y coordinar nuestro mensaje".

Así, ha animado a los socialistas y a su líder, Pedro Sánchez, a que procedan igual, que reúna a todos los barones del PSOE "y pongan una posición en común". A no ser, como ha planteado, que "Pedro Sánchez no tenga capacidad para reunir a sus barones o que el socialismo andaluz no quiere reunirse con Sánchez porque siguen latente las primarias del PSOE y eso impide esa reunión".

"A nadie le tiene que molestar que nos reunamos a marcar y coordinar posiciones", ha agregado Juanma Moreno, quien ha dicho que es evidente que los líderes del PP de otros territorios no defenderán lo mismo que defiende él desde Andalucía, por eso "vamos a sentarnos y ver, dentro de nuestras discrepancias, cómo las subsanamos".

Con todo, Moreno ha aseverado que como presidente del PP-A va a defender a Andalucía "por encima de cualquier otra cosa, aunque choque con otros líderes territoriales del PP".