PSOE y Satse reclaman más plantillas para enfermería, recuperar las 35 horas y equiparar salarios

8/02/2018 - 13:44

Aseguran que el 80 por ciento del personal está "quemado" y el sindicato pide al consejero hablar frente a la "cerrazón" actual

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Castilla y León y el sindicato Satse han coincidido en la necesidad de aumentar las plantillas en enfermería, recuperar las 35 horas y una equiparación salarial, tanto entre profesionales de la Comunidad como con los de otras autonomías.

Así lo han señalado el secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, y la secretaria autonómica de Satse, Mercedes Gago, quienes han mantenido una reunión en las Cortes de Castilla y León junto a la portavoz socialista de Sanidad, Mercedes Martín.

Tras el encuentro, Luis Tudanca ha incidido en que el panorama que "ha pintado" el sindicato es "desolador", con un colectivo en el que más de la mitad del personal tiene más de 50 años, unas condiciones laborales "francamente desmejoradas" tras los recortes "perpetrados" en la sanidad pública, que hace frente a una población cada vez más envejecida y que en el 80 por ciento de los casos está "quemado".

Por ello, ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de Satse, que pasan por el incremento de plantillas para mejorar la atención y la calidad de vida de sus profesionales, recuperar las 35 horas de jornada y una equiparación salarial, tanto dentro de la Comunidad como fuera, ya que Castilla y León es una de las que menores salarios ofrece a este personal y se sitúa en el puesto número 15 de las 17 autonomías.

Se trata, ha agregado Tudanca, de que la recuperación "cristalice" y "baje a la realidad" para permitir la mejora de los servicios públicos pero a la vez las condiciones de trabajo del personal que los presta.

En este contexto, Gago ha indicado que sin profesionales no se puede mantener la calidad de la sanidad y el de enfermería es un colectivo envejecido, con casi el 50 por ciento del personal mayor de 55 años, y que cada vez atiende a más pacientes, lo que supone que se "quemen" y se vayan a casa con la sensación de que les ha quedado algo por hacer, si han sido capaces de observar un síntoma en un paciente o si algo no se ha hecho bien.

Además, ha señalado que calculan que hay 900 profesionales menos que antes de la crisis, algo que hay que recuperar, y ha señalado que si se quejan de que los profesionales de Castilla y León se van a otras comunidades autónomas es por las condiciones laborales, pero además ha señalado la diferencia de retribuciones que pueden superar, con respecto a País Vasco o Murcia, los 10.000 euros anuales, lo que supone "mucho".

A este respecto, ha concretado que el personal de la Gerencia de Emergencias hacen mañanas, tardes, noches y festivos sin complementos, mientras que otros profesionales como los de atención especializada sí lo tienen por noches, festivos y turnicidad, lo que puede llegar a diferencias de 4.000 euros al año. Gago ha agregado que el complemento en Atención Primaria, sus servicios de urgencia o Emergencias es el más bajo, de sólo 24 euros, "menos" que el de cualquier otro profesional.

"Estamos a la cola de España y a la cola de Sacyl", ha señalado la responsable de Satse, quien ha calificado de "triste" que haya gente que prefiera trabajar en Madrid aunque siga viviendo en Castilla y León, "pero no se da la opción" a que sea diferente.

De esta forma, considera que hay que recuperar las 35 horas porque supondrá más empleo, algo que Castilla y León necesita, pero además porque la enfermería ha cumplido "a rajatabla" las 37,5 horas e incluso más porque no se reconoce el llamado "solape" de jornada que a veces supone que haya personal que alcance las 40 horas.

Junto a estas cuestiones, a las que se suman las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, se añade también que no se cubren las sustituciones de vacaciones y permisos ni en el 30 por ciento de los casos, lo que añade trabajo a otros compañeros y supone obligar a librar días que no se necesitan.

PIDEN AL CONSEJERO NEGOCIAR

Por otro lado, Mercedes Gago considera que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, tiene "muchas cosas que rectificar" pero lo primero que le piden es que se siente con "ánimo" de hablar y negociar porque ahora la actitud es de "cerrazón absoluta".

Así, hay que intentar mejorar para que el usuario lo sienta en su propia persona y que cuando necesita un profesional está, atiende y es el "mejor cualificado".

Gago ha indicado que la sanidad tiene cosas buenas y otras que mejorar, muchas de las cuales vienen dadas por un déficit de plantilla, y ha asegurado que el sistema público tiene que aumentar su calidad y conseguir no derivar al sistema privado y rentabilizar el público.

En cuanto a las protestas convocadas por las plataformas en defensa de la sanidad pública, la secretaria de Satse ha explicado que el sindicato no respaldaba con sus siglas la manifestación del día 20 de enero, aunque la mayoría de los delegados cree que fueron a título particular. Gago ha explicado que se trataba de no llenar la protesta de logotipos y "distorsionar" porque, aunque no todas, sí comparten muchas cosas con las reivindicaciones de las plataformas por la sanidad pública.