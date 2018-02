Company asegura que Montoro el "todo el PP" están a favor de conseguir el incremento al 75% del descuento aéreo

8/02/2018 - 13:48

El presidente del PP balear culpa a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de hacer "demagogia barata" con este tema, intentando romper la "unidad" que existe en torno a esta reivindicación

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)-

El presidente del PP balear, Biel Company, ha asegurado este jueves que tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como "todo el PP" nacional "están a favor" de conseguir el incremento del descuento de residentes del 75% para viajar a la Península, si bien, ha remarcado que, para lograr esta mejora, "se necesita que se aprueben los Presupuestos de 2018".

"Montoro no me ha dicho que no en ningún momento, lo que me ha dicho que cualquier medida que beneficie a Baleares, como esta, tiene que pasar por la aprobación del PGE", ha manifestado Company, quien ha instado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a que "anime a sus compañeros socialistas en Madrid a que aprueben las Cuentas del Estado de 2018.