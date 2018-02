Madrid Destino acogió 434 eventos durante 2017, un 2% más que en 2016, con el Open y el Mad Cool como platos fuertes

8/02/2018 - 13:44

Madrid Destino acogió 434 eventos en sus instalaciones durante 2017, un 2 por ciento más que en el año 2016, con eventos como el Mutua Madrid Open y el Mad Cool, ambos en la Caja Mágica, como dos de los 'platos fuertes', ha informado la entidad en un comunicado.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Asimismo, 1,7 millones de personas acudieron a los eventos celebrados en los cerca de medio millón de metros cuadrados de infraestructuras con los que cuenta Madrid Destino.

En concreto, la entidad gestiona edificios como el Palacio Municipal de Congresos, el Pabellón de Cristal, los pabellones Multiusos y Satélite Madrid Arena, el Teatro Auditorio en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, la Caja Mágica y la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles.

En el Palacio Municipal de Congresos, se celebraron el año pasado eventos como Madrid Fusión, World Business Forum o los congresos científicos de Cardiología, Farmacia Hospitalaria y Dermatología. También acogió eventos solidarios como Te Invito a Cenar, en el que participaron 50 chefs y contó entre sus invitados con 500 personas sin recursos.

Asimismo, en 2017 se celebraron en el Palacio Municipal de Congresos cerca de 30 congresos de distintos sectores profesionales. Entre ellos, los de Madrid Retail Congress, Guest, World Business Forum y Management & Business Summit, eventos empresariales; y otros como Lo que De Verdad Importa, centrados en la difusión de los valores humanos.

Por su parte, las ferias del Recinto Ferial Casa de Campo congregaron a un total de 631.884 visitantes, unos 10.000 más que en 2016. Desde Madrid Destino han adelantado que ClassicAuto, el Salón Internacional del Vehículo Clásico de Madrid, repetirá en 2018, del 23 al 25 de febrero, lo mismo que MotoMadrid, del 9 al 11 de marzo, o Afial, el Salón del Sonido y la Iluminación, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

OPEN DE TENIS, MAD COOL Y DOWNLOAD EN LA CAJA MÁGICA

Una cita destacada por Madrid Destino es la del Mutua Madrid Open, que en 2017 celebró su edición número XVI. El torneo masculino, perteneciente a la categoría Master 1.000 del circuito ATP y el femenino al Premier Mandatory de la WTA, volverá a la instalación de Madrid Destino del 4 al 13 de mayo de 2018.

Asimismo, un total de 58 artistas actuaron en los cuatro escenarios instalados en el recinto en el Download Festival. Con la participación de formaciones de fama mundial como System Of A Down, Linkin Park y Prophets Of Rage.

Unos días más tarde, del 6 al 8 de julio, se celebró la segunda edición de Mad Cool Festival con la participación de más de 60 artistas. Los cabezas de cartel fueron Foo Fighters, Green Day y Kings Of Leon. Este festival está en el top 10 de festivales que tienen lugar en verano en el mundo.