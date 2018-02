Híjar tilda de "mazazo" que el PSOE "bloquee" el proyecto de Pontoneros que "marca un antes y un después"

8/02/2018 - 13:54

El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha calificado de "mazazo" que el PSOE haya "bloqueado" el proyecto de rehabilitación y construcción de 63 apartamentos con usos comunes, algunos para estudiantes universitarios, en el antiguo cuartel de Pontoneros, en el distrito del Casco Histórico, y ha alertado de que la actitud de los socialistas "marca un antes y un después" en la relación con el equipo de gobierno.

ZARAGOZA 8 (EUROPA PRESS)

De las tres plantas del edificio, el equipo de gobierno plantea dedicar la tercera a estudiantes universitarios de postgrado, pero el PSOE defiende que sea todo el edificio para ese uso, con la participación de la Universidad de Zaragoza, y que se integre como un equipamiento singular en la línea de convertir a Zaragoza en una 'Smart City'.

En el consejo de administración de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda, este punto del orden del día ha decaído al contar solo con el apoyo de Zaragoza en Común (ZEC) y CHA, mientras que se han posicionado en contra el PSOE, PP y Ciudadanos. Los otros 22 puntos del orden del día han prosperado, como la construcción de 180 viviendas de baja demanda energética que se destinarán a alquiler social.

En rueda de prensa, Híjar ha indicado que este voto en contra de los socialistas "complica las relaciones con el PSOE en vivienda" y además este proyecto lleva año y medio bloqueado. "Llegó al mismo tiempo que los alojamientos compartidos de Las Fuentes, que ya están en construcción y si no fuera por los bloqueos sistemáticos de PSOE Pontoneros estaría en el mismo grado de ejecución, No está en marcha por el bloqueo del PSOE a este proyecto", ha recalcado.

Híjar ha justificado el rechazo a la propuesta del PSOE porque "no es competencia municipal" realizar edificios para universitarios y en tal caso que, al menos, sea con el concurso de la Universidad y el Gobierno de Aragón, por lo que en aras al acuerdo se ha propuesto que un tercio sea para residencia de estudiantes al ser la opción intermedia.

En tono enérgico ha recordado que es la segunda votación efectiva y una vez más Pontoneros queda bloqueado en el consejo de administración y "esto es un antes y un después", ha alertado para criticar el "mal uso" de los consejos de administración que se utilizan para el "bloqueo de las propuestas del equipo de gobierno".

Ha puntualizado que en esta reunión no se debatían los usos solo la puesta en marcha del proyecto y quedaban dos años o más para abordar los usos.

"DE IGUAL A IGUAL"

La inversión prevista son 6,5 millones de euros que forman parte de los acuerdos de presupuestos de 2016 y 17. Tras el rechazo el proyecto queda en 'standby' y los más de 2,5 millones de euros en transferencias a Zaragoza-Vivienda quedan paralizadas.

"El edificio corre prisa rehabilitar porque se puede caer y esperamos que sea posible sacarlo adelante. No será un edificio al cien por cien residencia universitaria y no da más de si la negociación. El PSOE no está interesado en sacarlo adelante, sino que acabe el mandato sin iniciarlo y bloquean una inversión importante y un espacio simbólico", ha detallado Híjar. A su parecer, supone 'de facto' un nuevo incumplimiento del PSOE a los acuerdos presupuestarios.

"Es un mazazo en los alojamientos de alquiler y en las políticas de rehabilitación y regeneración urbana de una zona muy degradada, además de la paralización en la creación de empleo y disponer de un espacio muy demandado por la Junta de Casco Histórico, donde no se ha mostrado rechazo por ningún partido", ha descrito.

Ha reconocido sentir una "tristeza absoluta de ver bloqueado, una vez más, Pontoneros" y ha alertado de que "se complica bastante" la posibilidad de acudir a convocatorias de ayudas a inversiones externas, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"LIBRE"

"Me siento libre de cumplir o no con los planteamientos que haya realizado el PSOE, y si no hay acuerdo global no se cumplirá", ha avanzado Híjar. "Miraremos con lupa los proyectos y no es una amenaza, sino un trato de igual a igual y si alguien quiere que se cumplan sus proyectos lo lógico es que hagan lo propio con los del socio".

Además, Híjar ha dejado claro que están dispuestos a negociar y llegar a acuerdos como ha hecho el alcalde, Pedro Santisteve, en aras a lograr el voto a favor en un "tono más conciliador" que el de él mismo, ha reconocido.

Seguidamente, ha precisado que no bloquearán proyectos positivos para la ciudad, y ha desvelado que el PSOE "en realidad plantea vivienda con posterior derecho de compra" cuando en la cesión de derechos de superficie no se puede contemplar la compra posterior, ha recordado.

"El PSOE ha hecho un malabarismo y se saca de la manga un derecho de compra, que lo hemos admitido en aras al acuerdo que finalmente no ha sido posible".

180 VIVIENDAS

Por otro lado, Híjar ha mostrado su satisfacción por sacar adelante en Zaragoza-Vivienda la construcción de 180 viviendas de alquiler con criterios de eficiencia energética para que su consumo sea casi nulo.

Del total, 21 se harán el Casco Histórico, 53 en Valdefierro, 77 en Las Fuentes y 29 en Arrabal. Tendría un coste total de unos 43 millones de euros y podrían estar en obras en 2019 y entregadas en unos 2 años más tarde.

Las viviendas estarán situadas en las calles Manuel Lacruz, Armas y Contamina en el Casco Histórico, en las calles Piscis, Júpiter y Osa Menor de Valdefierro, en la calle Padre Chaminade-Vicente Cazcarra de las Fuentes y en Camino Torrecillas en Arrabal.

La inversión es de unos 50 millones de euros con la garantía de poder concurrir a las ayudas de la UE (Banco Europeo de Inversiones) y en espera de como queda el plan estatal de viviendas, pero el Ayuntamiento tiene capacidad par financiar el 50 por ciento.

En concreto, el Consejo de administración de la sociedad ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento que permita la modificación de los proyectos ya existentes (que datan del 2007-2009) con el objetivo de priorizar la eficiencia energética y lograr edificios de consumo casi inexistente.

MODELO INNOVADOR

Los proyectos de vivienda, con un perfil social, tratan de dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía frente a la cultura de la compraventa. Esta tipología de vivienda protegida busca combinar un alto grado de confort para sus futuros inquilinos, al tiempo que contemple las carencias que estos pueden tener en el campo de la pobreza energética.

Con esta medida Zaragoza Vivienda, además de adecuar los proyectos a la normativa actual, da un paso más. En ausencia de normativa que defina los parámetros de consumo energético casi nulo, se va a tomar como referencia el estándar 'Passivhaus'. Se trata de un modelo de construcción de edificios de alta calidad y baja demanda energética, tendente a nula.

Este estándar exige más rigor en los controles de calidad y ejecución de obra basándose en cinco principios que habrá que revisar en los proyectos existentes: Alto grado de aislamiento térmico; Carpinterías y acristalamientos con grandes prestaciones; Ventilación mecánica en las viviendas con recuperadores de calor; La búsqueda de la hermeticidad con el exterior y el control y eliminación de los puentes térmicos.

El Presupuesto municipal del ejercicio 2017 incluyó con este fin una partida plurianual denominada Promoción de viviendas sociales en alquiler dotada para esta anualidad con 594.926 euros y con 1.104.863 euros para el ejercicio 2018, con cargo a las cuales se podrá iniciar la promoción de vivienda para su uso en alquiler. La promoción de los nuevos inmuebles municipales de alquiler social se realizará sobre suelos propiedad de Zaragoza Vivienda.