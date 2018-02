Unos 300 escolares se citan el sábado en la First Lego League que se celebra en el Palacio de la Merced

8/02/2018 - 14:00

Unos 300 escolares, de entre diez y 16 años, se darán cita el próximo sábado, 10 de febrero, en el Palacio de la Merced en el torneo clasificatorio de la First Lego League Córdoba, evento en el que los participantes trabajan en equipo (compuestos entre cuatro y diez escolares) para diseñar, construir y programar un robot, y desarrollar un proyecto científico que, en esta 12º edición, ofrecerá soluciones a la gestión del agua.

CÓRDOBA, 8 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, ha explicado que "el desafío se denomina Hydro Dynamics y con él los jóvenes explorarán dónde y cómo encontrar el agua, cómo transportarla, hacer uso de ella y, en definitiva, cómo gestionarla".

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico vuelve a encargarse de organizar el torneo clasificatorio, en el que se han inscrito 15 equipos, pertenecientes a centros educativos y empresas. En concreto, los participantes son el CEIP Guillermo Romero Fernández, IES Averroes, IES Guadalquivir, IES Maimónides y San Francisco de Sales de los Salesianos de Córdoba; el IES Fernando III El Sabio (Priego de Córdoba) y el IES Ipagro (Aguilar de la Frontera). También tomará parte el CEIP San Miguel de Jaén; y la empresas B-WIT, la Escuela Maker y PKS Group.

Asimismo, la presidenta de Iprodeco ha resaltado la importancia "ya no solo de que los equipos presenten sus propuestas, sino que, además, deberán demostrar que han interiorizado los valores de First Lego League, pilar fundamental del programa". El público que lo desee puede asistir al evento, que tendrá lugar en el Palacio de la Merced, desde las 8,00 horas.

Este año se celebrarán 33 torneos clasificatorios First Lego League en España y en ellos participarán 1.900 equipos y 2.700 voluntarios. Los ganadores de éstos llegarán a la gran final First Lego League España, que este año se celebrará en Logroño, entre los días 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo, para participar en los Torneos Internacionales First Lego League.