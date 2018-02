MásJaén.- El Circuito Provincial de Teatro Escolar llegará a 24 municipios para superar los 20.000 espectadores

El Circuito Provincial de Teatro Escolar que organiza la compañía La Paca con la colaboración de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja llegará este año a 24 municipios de la provincia para superar los 20.000 espectadores.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, ha presentado junto a la presidenta de la Fundación Unicaja-Jaén, Carmen Espín; y la directora de Teatro La Paca, María del Carmen Gámez, esta actividad que cumple su vigésimo segunda edición. "Toda una generación de escolares ha crecido y ha aprendido asistiendo a este Circuito Provincial de Teatro en el que siempre apuestan por espectáculos novedosos, sin olvidar a los clásicos de la literatura española y universal", ha destacado Juan Ángel Pérez.

El diputado de Cultura y Deportes ha manifestado que este circuito constituye "una cita obligada" para una veintena de ayuntamientos, casi un centenar de centros escolares y más de 20.000 núcleos familiares.

"Hablamos de representaciones que aportan a nuestros jóvenes educación en valores y que les enriquecen desde el punto de vista pedagógico", ha matizado Juan Ángel Pérez, que ha enumerado los municipios participantes en esta edición -Alcalá la Real, Andújar, Arjona, Baeza, Bailén, Castellar, Frailes, Guarromán, Jamilena, Jódar, Linares, Los Villares, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, Orcera, Porcuna, Pozo Alcón, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Quesada, Torredonjimeno, Úbeda y Villanueva de la Reina- a los que todavía se pueden sumar algunos más.

La directora de La Paca ha recordado que "fuimos pioneros, y 22 años después, los centros escolares siguen entendiendo que esto es importante e interesante para que los niños sean más creativos y desarrollen temas como la igualdad, la educación en valores, el inglés o aprendan a comprender a los clásicos que son muy actuales".

En este sentido, ha puesto de manifiesto el trabajo del equipo que conforma esta compañía jiennense, que "sigue desde 1992 haciendo teatro en Jaén, con actores y actrices que viven de la cultura en Jaén, creando una base de futuro, porque la educación y la cultura empiezan desde los más pequeños".

Respecto a las producciones que se están representando desde el pasado mes de noviembre y que se extenderán hasta finales del mes de mayo, son espectáculos agrupados en cinco bloques temáticos, con obras para bebés, para Infantil y Primaria, para Secundaria, teatro para la igualdad y valores, y teatro en inglés.

La programación de espectáculos para bebés tendrá a 'Garbancita', 'Bebeclown' y 'Soldadito de plomo' como obras. Para los escolares de Infantil y Primaria se representarán títulos como 'El reino de los cuentos', 'A jugar con Lorca', 'Canción de Navidad de Dickens', 'Cenicienta', 'La cocina de los cuentos', 'El pequeño Quijote' o 'La Bella y la Bestia'.

Para el alumnado de Secundaria se ofrecerán 'Escuela Miguel Hernández', 'Palabra de Cervantes, 'Don Juan Tenorio' y 'Lazarillo de Tormes'. Asimismo, se representarán en inglés 'Agatha Christie's mistery crime', 'Conceited little rat', 'Romeo and Juliet', 'A midsummers night's dream' y 'Beauty and the beast'. Por último, los tres espectáculos de teatro para la igualdad y los valores son 'Por si acoso (un respeto)', 'Mujeres de ciencia' y 'Escenas de mujer'.

La presidenta de la Fundación Unicaja-Jaén, Carmen Espín, ha hecho hincapié en la importancia de este circuito que ofrece "un teatro joven, con obras clásicas adaptadas, que son apetecibles para los niños y niñas de tal forma que se enganchan al teatro. Son espectadores que se despiertan a un periodo muy precoz para que en edades adultas sean amigos del teatro".