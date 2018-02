Consejo-Conciliamos congela los precios tres años e incluye exenciones para víctimas de terrorismo y violencia de género

8/02/2018 - 14:16

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la congelación de los precios del programa Conciliamos hasta 2020, además de incluye exenciones para víctimas de terrorismo y de violencia de género.

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

Conciliamos está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, cuyos progenitores o representantes legales desarrollen una actividad profesional, realicen actividades formativas convocadas por el Servicio Público de Empleo, presenten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, deban atender a familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad con al menos dicho grado de discapacidad o tengan reconocido el carácter de cuidadores familiares de personas dependientes.

'Conciliamos', que se lleva a cabo en colaboración con las entidades locales, fomenta que los escolares que lo soliciten puedan disfrutar realizando actividades plásticas y en relación con la naturaleza y educación ambiental, artísticas, deportivas, juegos, animación a la lectura y talleres para el fomento de la igualdad entre niños y niñas y de contenidos diversos como idiomas, manualidades y otros que puedan aumentar su capacidad y destreza.

Los usuarios abonarán una cuota que se calculará en función de su capacidad económica familiar y será el resultado de multiplicar el número de días que contenga cada semana de asistencia por la cuota diaria. Este cómputo, en línea con todas las políticas sociales, beneficiará especialmente a las familias con menos recursos. De esta forma, el acuerdo establece que quedarán exentos de pago aquellos que tengan una capacidad económica familiar por debajo de los 9.000 euros y fija en cuatro euros al día la cuota para aquellos que tengan una capacidad económica de 9.000,01 euros hasta los 18.000 euros, y de seis euros al día para capacidades económicas superiores a esos 18.000 euros.

Como en convocatorias anteriores, habrá bonificaciones. Así, las familias numerosas de categoría general cuya capacidad económica no supere los 40.000 euros tendrán una bonificación del 50 por ciento de la cuota. Estarán exentas del abono las familias numerosas de categoría especial cuya capacidad económica no sobrepase los 40.000 euros. Del mismo modo, no abonarán nada los menores que estén bajo medidas de protección a la infancia en Castilla y León.

En el supuesto de que dos o más menores de una misma unidad familiar sean usuarios del programa, el segundo y siguientes tendrán una bonificación del 25 por ciento de la cuota. Como novedad este año, también estarán exentas del pago las víctimas del terrorismo y los hijos de las víctimas de violencia de género.

Además de los precios, la Junta ha acordado también los periodos vacacionales en los que se desarrollará el programa. Será en los días laborables no lectivos de las vacaciones escolares de Semana Santa, verano y Navidad, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la autoridad educativa. En cualquiera de los casos, y con carácter general, los horarios serán de 7.45 a 15.15 de lunes a viernes en los tres períodos.

De esta forma, durante los periodos vacacionales de más larga duración, la Junta garantiza un recurso de calidad para que los menores desarrollen actividades lúdicas, mientras los padres mantienen su actividad profesional.

El presupuesto que destinará la Junta de Castilla y León para estos tres próximos años ronda los 3,5 millones de euros.