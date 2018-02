Madrid presta solución de acogida "de emergencia" porque las medidas estatales "no llegan o se alargan"

8/02/2018 - 14:28

Constatan un aumento de refugiados y demandantes de asilo "desde la vuelta del verano"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno de la ciudad de Madrid, Rita Maestre, ha destacado que el Ayuntamiento presta una solución de acogida de "urgencia y emergencia", para las que tiene competencias, cuando las medidas estructurales del Estado o "no llegan o se alargan".

Ayer la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dio cuenta de la habilitación de dos inmuebles para atender la llegada "masiva" de inmigrantes registrada en las últimas semanas. El primero es un edificio en Francos Rodríguez, vacío desde la marcha de la UNED, y el segundo es un colegio en Chamartín que la Comunidad ha devuelto al Ayuntamiento por no tener actividad. "No sabemos qué está pasando, por qué no se les atiende. La impresión que tenemos es que el servicio estatal de migración, por lo que sea, no está funcionando", declaró Carmena.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Rita Maestre ha confirmado que no tenía conocimiento de la pintada racista con la que ha amanecido el edificio de Francos Rodríguez, desconocimiento que ha dejado patente con su "cara de horror".

La concejala ha recordado que quien tiene las competencias en materia de acogida es el Ministerio. "Desde el Ayuntamiento tratamos de dar una solución de urgencia y emergencia, que son nuestras competencias, cuando las medidas estructurales del Estado no llegan o se alargan", ha contestado la portavoz.

Rita Maestre ha indicado que "desde la vuelta del verano" han constatado un aumento de la llegada de población refugiada y demandante de asilo y que el Ayuntamiento mejora los espacios que sirven de recurso de emergencia, esenciales en las últimas semanas con las bajas temperaturas registradas.

Maestre ha explicado que los recursos de la Campaña del Frío se han visto saturados por las bajas temperaturas, por lo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha dos equipamientos extras. El de Francos Rodríguez firma este jueves el convenio necesario con la asociación que lo gestionará. El de Chamartín está en fase de acondicionamiento con un proceso que acabará en breve.

La edil ha puesto sobre la mesa la situación de los demandantes de asilo, con plazos ministeriales de hasta seis meses sólo para que la Oficina de Atención al Refugiado les dé cita. Esto "deja sin amparo a la población durante muchos meses antes de tener la cita", ha indicado, después de señalar que son cautelosos y prudentes desde el Ayuntamiento porque "no se trata de echarse los trastos a la cabeza" con este problema.