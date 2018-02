La oposición apuesta por que víctimas de violencia género accedan a vivienda pública con informe de servicios sociales

8/02/2018 - 14:33

La oposición en la Asamblea de Madrid --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- ha abogado este jueves por que las víctimas de violencia de género accedan a vivienda pública sin título habilitante, no solo en casos excepcionales, sino que valga un informe médico o de servicios sociales.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los tres grupos parlamentarios se han aliado en la Cámara regional este jueves, durante el Pleno, para tumbar el proyecto de ley del Gobierno de Cifuentes que proponía modificar la actual normativa de violencia de género, de 2005, en dos de sus puntos, dando luz verde a la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Podemos.

Los populares planteaban con sus cambio que para acceder a la vivienda pública las víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario pero ello requerirá presentar un titulo habilitante o en casos excepcionales se encuentren en situación de notoria necesidad e inmersas en un proceso de intervención consolidado, siempre previo informe técnico de los servicios sociales especializados en la atención de víctimas.

Mientras que desde Podemos proponen que médicos, servicios sociales o los servicios municipales de atención a mujeres puedan certificar las situaciones de violencia, siendo ese informe suficiente para acceder a las viviendas públicas. Esta propuesta, tras recibir el visto bueno, comienza ahora su tramitación parlamentaria.

Durante el debate, la diputada de la formación morada Clara Serra ha señalado que la propuesta del Ejecutivo "pone en riesgo los derechos de las mujeres" y sacrifica "toda lógica parlamentaria", porque ya se estaba debatiendo entre los grupos en una ponencia, para "tapar las vergüenzas" del Gobierno y la reprobación del titular de Políticas Sociales y Familia que se producirá previsiblemente este jueves en la Cámara regional.

Al rechazar su enmienda de totalidad, la parlamentaria de Podemos cree que el PP vota en contra de "lo que dicen sus propio informes y del Pacto de Estado de Violencia de Género" y demuestran que no están "a la altura de lo que necesitan las mujeres" en la región.

"O DENUNCIAS O NO TIENES NADA QUE HACER"

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Carmen Martínez Ten ha señalado que para la lucha contra la violencia de género no solo hacen falta "instrumentos normativos sino que requiere recursos y medios para combatirla así como voluntad y consenso político".

En este sentido, se ha mostrado a favor de la enmienda presentada por la formación morada porque creen que concuerda más con el Pacto de Estado en la materia y también con las enmiendas socialistas a la normativa, que ya se debate en ponencia. Martínez Ten ha pedido coherencia en los cambios normativos y ha señalado que trabajar en dos artículos de la misma normativa en dos ponencias diferentes es "absurdo".

Desde Ciudadanos, la diputada Esther Ruiz ha incidido en que voto cae del lado de Podemos porque lo planteado por el PP suena a "o pones la denuncia o no tienen absolutamente nada que hacer". "Ciudadanos está a favor del de la flexibilidad del acceso a las viviendas para víctimas de violencia de género pero señores del PP su propuesta no es coherente", ha dicho.

Para Ruiz, esta iniciativa tiene como objetivo que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se ponga una "medalla en la solapa" y de "victimizar" a Izquierdo. "Hoy de las únicas víctimas que hablamos son las de violencia de género, no de usted", le ha espetado al consejero.

Por su parte, la parlamentaria del PP Nadia Álvarez ha defendido el compromiso "total y absoluto" la "magnífica labor" que está llevando a cabo la Consejería de Políticas Sociales "en beneficio de las mujeres madrileñas". "Me duele que en un tema tan sensible hagan uso partidista. Ahí no nos van a encontrar, nos van a encontrar al lado de las víctimas", le ha espetado a la oposición.

Y es que, la popular ha criticado que para Podemos no haga falta "favorecer que no se interponga denuncia" porque para ellos está es "fundamental" para garantizar la protección de las víctimas. Para ella, el informe técnico es esencial. Por último, ha afeado a Ciudadanos su posición.