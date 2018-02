El Solleric inaugura las muestras ganadoras de las convocatorias para proyectos artísticos y de comisariado

8/02/2018 - 14:32

El Casal Solleric ha inaugurado este jueves las muestras ganadoras de las convocatorias para proyectos artísticos y de comisariado de 2017, de modo que Irati Inoriza presentará 'Take your broken heart, make it into art' y Diana Guijarro, 'Un sujeto construido en el punto de intersección de la multiplicidad de posiciones de sujeto'.

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha recogido en una nota informativa el Ayuntamiento de Palma, el regidor de Cultura de Cort, Llorenç Carrió, ha destacado la importancia de seguir "trabajando con convocatorias abiertas para que todo el mundo haga suyo el Solleric".

Carrió ha explicado que se presentaron 37 propuestas, cinco a la de comisariado y 32 a la de proyectos artísticos y fue un jurado profesional independiente quien seleccionó las ganadoras.

La propuesta de Inoriza, ganadora de la convocatoria para proyectos artísticos dotada con 4.500 euros, despliega una serie de acciones que buscan generar una experiencia compartida.

Se trata de seis sesiones performáticas en que se trabajarán los conceptos de contacto, respiración, movimiento, espejo, equilibrio-desequilibrio y voz. Estarán abiertas al público (previa inscripción) y se realizarán los días 8, 14, 21 y 28 de febrero, y 7 y 17 de marzo en el Casal Solleric.

Por su parte, la muestra de Guijarro plantea una revisión sobre las diversas capas referenciales que el individuo contemporáneo asume en su desarrollo. El proyecto presenta obras de Lauris Paulus, David Bestué, Rodríguez-Mendez, Zilvinas Landzbergas, Alberto Feijoó, Lucía C.Pino, David Mutiloa, Kim Farkas y Ángel Masip.