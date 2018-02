Alcaldesa lamenta que no hubiera ningún plan para la llegada del AVE a Cartagena y que presidente "falte a la verdad"

8/02/2018 - 14:29

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha valorado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, venga al Ayuntamiento a decirle la verdad, "no por ello nos gusta lo que nos ha dicho, es decir, que de la llegada del AVE no había nada y habrá que esperar un año más para la licitación de las obras".

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Con estas palabras definía Castejón la reunión que mantuvo este miércoles con el titular de Fomento durante la visita que realizó al Palacio Consistorial. Una sinceridad de la que sin embargo, recordaba la primera edil, no ha hecho gala el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, "que ha faltado a la verdad. De sus palabras se desprende una enmienda a la totalidad del presidente".

La alcaldesa ha recordado que el presidente de la Comunidad anunció el pasado verano, en una reunión con los empresarios de Cartagena, que las obras del AVE comenzarían este año, "algo que no se ha cumplido y que ni siquiera estaba previsto", según se desprende de lo dicho este miércoles por el ministro.

De hecho, a día de hoy, el único documento que existe sobre la llegada del AVE al municipio es la Declaración de Impacto Ambiental del pasado mes de julio, que recientemente se ha aprobado definitivamente al pasar el periodo de alegaciones, ha señalado la alcaldesa.

En sus declaraciones a medios, Ana Belén Castejón ha enumerado los temas que trató en privado en su reunión con Iñigo de la Serna, al que puso al corriente de las necesidades del municipio en materia ferroviaria, las carencias en trenes de cercanías, la llegada del Corredor del Mediterráneo, la importancia del puerto, "uno de los más importantes del Mediterráneo", y de la Universidad Politécnica de Cartagena, así como la potencialidad del Turismo de la Región con la riqueza patrimonial y arqueológica que aporta la ciudad.

"Le informé de que Cartagena no tiene trenes de cercanías porque ni siquiera lo sabía. Es algo que no podemos tolerar", ha destacado Castejón.

La alcaldesa también ha querido puntualizar el malestar que le produjo el hecho de que los representantes de los empresarios de Cartagena y su Comarca, que habían sido invitados a la reunión, no asistieran, "por haber sido vetados desde el gabinete del Presidente de la Comunidad Autónoma y el del Ministerio".

"Cuando yo he ido a San Esteban o a un Ministerio, no se me ha ocurrido vetar a nadie, porque no estoy en mi casa, y algo así no volveré a tolerarlo", ha lamentado Castejón.

La próxima cita que espera ahora la alcaldesa es la reunión de la Comisión Técnica, con el Ministerio y ADIF, para estudiar la llegada del AVE a Cartagena.