Actores y patronal del teatro valenciano sellan un convenio colectivo "histórico" para dignificar la profesión

8/02/2018 - 14:45

El pacto, impulsado por la Conselleria de Cultura, establece condiciones para ensayos, giras y temporadas y mínimos salariales

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

La Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (Avetid), la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) y representantes sindicales han suscrito este jueves el primer convenio colectivo de los actores valencianos, un pacto "histórico" y de obligado cumplimiento que pretende "dignificar" la profesión teatral y mejorar la calidad de las producciones para llegar a más público.

Entre otras cuestiones, el acuerdo, impulsado por la Conselleria de Cultura a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), apuesta por ir "más allá de las cifras" y establece mínimos --no máximos-- para los salarios en base a diferentes categorías de compañías, junto a condiciones para espectáculos, ensayos, giras, temporadas y vestuario.

El convenio ha sido presentado en rueda de prensa en el Teatro Principal de València por el conseller Vicent Marzà; la presidenta de la patronal, Mª Ángeles Fayos, y el presidente de la organización profesional, Ximo Solano. También han asistido a la firma del convenio la diputada de Teatros de Valencia, Rosa Pérez Garijo; el director general del IVC, Abel Guarinos, y el titular adjunto de Artes Escénicas de Cultura, Roberto García.

El primer convenio colectivo de actores valencianos estará vigente hasta el cierre de 2019 y será prorrogable por periodos sucesivos de un año mientras no sea objeto de denuncia escrita por cualquiera de las partes firmantes. Esta ampliación comportará una mejora de las condiciones económicas de acuerdo a la evolución del IPC.

Llega "después de muchos años de reivindicaciones" y con el objetivo de que sea de aplicación efectiva a partir de ahora, tanto en el sector público como en el privado. Por parte del IVC, entrará en vigor en las nuevas producciones "desde el minuto cero", ha subrayado Marzà.

Paralelamente, la Generalitat difundirá el acuerdo a instituciones públicas como diputaciones --la de Valencia ya lo ha adherido-- y ayuntamientos, además de a compañías privadas. Al ser un pacto de ámbito autonómico, "todas las partes están obligadas a seguirlo" y podrán ponerlo en práctica esta misma temporada, como ha desgranado el representante de los actores.

Si bien el convenio "no dice cuánto cobrará" cada actor, sí fija una serie de mínimos, "un suelo a partir del cual no se puede bajar", y organiza las compañías teatrales por categorías. "No es un convenio de dinero, sino de condiciones laborales para ofrecer el mejor producto y la mejor calidad", ha recalcado Solano, para matizar que las cifras se han establecido en base a las condiciones deseadas y no al contrario.

En materia de subvenciones, las convocatorias de Cultura tendrán en cuenta los preceptos del acuerdo, por lo que la administración consensuará con el sector los cambios en las bases reguladoras de ayudas a la producción de espectáculos, giras y sales o teatro de exhibición regular o profesional.

"SIN GANADORES NI PERDEDORES"

Tanto el conseller como los presidentes de la patronal teatral y la asociación de actores han coincidido en subrayar que ambas partes han "cedido" para hacer de este convenio una realidad, "sin ganadores ni perdedores", si bien Solano ha reconocido que "la batalla grande ha sido en torno a las cifras".

"Era más que necesario", ha reivindicado Marzà, que considera que el acuerdo "llega en un buen momento" tras las buenas cifras de las salas valencianas durante la pasada temporada navideña. La meta, para el titular de Cultura, es "llegar todavía más al público y que no seamos siempre los mismos los que volvemos al teatro".

En este contexto, el convenio se ha realizado "a partir de la realidad valenciana", en base a otros similares en España, y cuando "el público está volviendo a los teatros". Había llegado, por tanto, "el momento de darle un nuevo impulso" al sector, ha reconocido el presidente de AAPV, para definir la firma como un acto "emocionante" de normalidad: "Era anormal no tener un convenio en la tercera ciudad de España y la que más teatros tenía en el siglo XX".

Por parte de las compañías, Fayos ha celebrado que se trata de "un día feliz" y ha agradecido a la organización de actores su "lucha" para alcanzar el convenio. "Aquí, esto siempre ha sido una guerra", ha lamentado, aunque ha puntualizado que la situación para los teatros "sigue siendo complicada". Ha apuntado como objetivo "recuperar la dignidad de este trabajo" y tener en cuenta a las artes escénicas como "bien a proteger", cuestiones que recoge el convenio y por las que cree que "vamos por el buen camino".

"HAN HECHO FALTA 20 AÑOS"

A la hora de plantearse por qué en las últimas décadas no se había llegado a un convenio similar, el titular de la organización profesional lo ha relacionado con la "disolución total del sector" debido a "circunstancias no solo políticas, sino también sociales" en la Comunitat Valenciana. "Han hecho falta 20 años", ha reconocido, para insistir en la importancia de "mirar al futuro" y "correr el doble a partir de ahora".

Bajo el mismo prisma, la presidenta de la patronal ha recordado los años de "crisis y precariedad" en los escenarios valencianos y ha abogado por mirar al presente con "optimismo", mediante un convenio que espera que siente un precedente en la profesión.

Marzà ha coincidido en que "no ha habido una política cultural estratégica" en "un sector que no se ha tratado como tal" y ha lamentado que esa falta de visión a largo plazo da como resultado las cifras del Barómetro de Opinión Ciudadana de València, que recoge que siete de cada diez ciudadanos no han ido al teatro en los tres últimos meses.

Ha enfrentado esta situación al incremento de las ayudas autonómicas al sector, un 178% desde 2014 y hasta la "cifra más alta de la historia en 2018", de 3,5 millones de euros. Son datos que, para el titular de Cultura, "han venido para quedarse".

CRÍTICAS A 'FES CULTURA'

Por otro lado, preguntados por las críticas de actores y patronal a 'Fes Cultura', el Plan Estratégico Cultural de la Generalitat para el periodo 2016-2020, el presidente de AAPV ha reconocido que se han mostrado en contra de "ciertos aspectos" porque consideran que "queda mucho camino".

"Veníamos de un pozo, y establecer un aumento a largo plazo siempre cuesta", ha suscrito la titular de Avetid. Por parte del Consell, Marzà ha valorado como "sano" que exista discusión y ha reconocido que "hay cosas que funcionan bien" y otras donde es necesario incidir.