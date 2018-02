Espadas:"Si Pérez, incómodo por no estar en foto de Administraciones, quiere un acuerdo por metro, yo lo firmo"

8/02/2018 - 14:49

"Las nuevas condiciones del PP demuestran a las claras que hay quien no tiene claro de qué se está hablando aquí. El único protagonista es la ciudad"

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha mostrado abierto a lo que pueda plantear el PP para garantizar su abstención en el pleno de presupuestos y ha afirmado que si quiere un acuerdo sobre el metro el portavoz popular, Beltrán Pérez, "que parece que está incómodo porque no estaba en la foto del acuerdo de las tres Administraciones, pues yo lo firmo, como he hecho con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que es de su partido".

A preguntas de los periodistas, antes de asistir al inicio de los talleres de 'Pinta tu Murillo', Espadas ha señalado que está seguro de que podrá ponerse de acuerdo con Pérez "como ya he hecho con el Gobierno central. "El PP municipal vuelve a decir que está dispuesto a pactar pero no dicen en qué y ahora Pérez habla del metro, que no sé que tiene que ver con el presupuesto del Ayuntamiento", advierte, preguntándose por los términos exactos de ese acuerdo sobre el metro.

Espadas deja clara la posición del Ayuntamiento por una red completa del metro, defendiendo que lo importante es comenzar una obra que "nadie ha amputado". "Es una ficción montada para enfrentar y montar una discusión agria ante lo que desde el Ayuntamiento estamos intentando explicar la situación, como ya se ha hecho en Sevilla Este. Con claridad, coherencia y sentido común porque no se está cancelando ninguna línea, sino ordenando por prioridad", recalca.

Considera que las "nuevas condiciones" del PP para el apoyo al presupuesto demuestran "a las claras que hay quien no tiene claro de verdad de qué se está hablando aquí". "No se puede estar permanentemente queriendo focalizar la atención sobre uno mismo, queriendo ser el protagonista en todas las salsas, porque el único protagonista aquí es la ciudad de Sevilla que tiene o no un presupuesto", recalca.

Así, insiste en que no se está pidiendo "ni una adhesión sin fisuras al gobierno ni un apoyo en términos de confianza al alcalde, sino que teniendo en cuenta que se ha intentado pactar al máximo de posibilidades con todo aquel que ha querido hacerlo, ya que el único que no ha querido hacerlo es el PP".

Pide "responsabilidad de todos" y que aquellos que quieran apoyarlo, porque "es un buen presupuesto" para la ciudad, lo haga con un sí y quien no quiera porque "tengan diferencias o porque quieran criticar o censurar al gobierno" que se abstenga.

"De ese modo permitirán a la ciudad que siga adelante con un funcionamiento que está permitiendo la reactivación económica y la creación de empleo, además de la resolución de problemas sociales que se van a estancar como consecuencia de no tener capacidad de inversión al no tener nuevo presupuesto", concluye.