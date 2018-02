Pérez (PP) dice que si Espadas "recoge el guante" de sus propuestas "podrá haber presupuesto"

8/02/2018 - 14:59

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha afirmado que si el alcalde de la capital hispalense, el socialista Juan Espadas, recoge el "guante" lanzado por su formación respecto a las nuevas propuestas planteadas para contar con el apoyo de los populares en la aprobación del presupuesto de este año, entonces estará "aceptando el reto".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

"Si acepta nuestra propuesta podrá haber presupuesto en la ciudad", afirma Pérez a preguntas de los periodistas, tras asistir al inicio de los talleres de 'Pinta tu Murillo'. Asimismo, ha indicado que el partido desde hace ocho meses ha tomado la iniciativa en tres asuntos que considera "vitales para la ciudad", mencionando la reclamación a la Junta de Andalucía de la actualización de la Participación en los Tributos a la Comunidad Autónoma (Patrica), la construcción completa de la red de metro y la "vital" bajada de impuestos, principalmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En este sentido, ha afirmado que con esos tres requisitos existe una "vía de posibilidad para que los presupuestos salgan adelante con la abstención del Partido Popular" y ha indicado "claramente" que el PP "no va a estar en un acuerdo presupuestario que no son buenos para la ciudad y que no marcan los intereses de la ciudad".

"Estamos dispuestos a permitir la aprobación del presupuesto siempre y cuando el alcalde se sumen a las históricas reivindicaciones del PP", recalca. El portavoz ha puesto en valor que el PP, "preocupado por el futuro del presupuesto de la ciudad", trasladó el viernes "una vía de solución para el bloqueo del presupuesto municipal".

Por otra parte, Pérez ha resaltado que "Sevilla tiene que tener una red completa de metro", y que "esa es opción del PP antes, ahora y en adelante". "No entiendo cómo hay opciones políticas encabezadas por el alcalde que pueden sumarse al discurso de la resignación, al discurso del de que media línea de metro para la ciudad de Sevilla es bueno para la ciudad", agrega.

Por ello, ha señalado que el PP "establece el discurso de la ambición de ciudad, de romper el estancamiento de la ciudad y del avance económico, que pasa por tener más financiación por parte de la Junta de Andalucía, por tener una red completa de metro, y porque se bajen los impuestos a los ciudadanos".