El PP acusa al PSOE de "mantener bloqueado" el complemento salarial de 430 euros para jóvenes

8/02/2018 - 15:01

El presidente de NNGG-A lamenta que los socialistas sean "como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer"

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

La diputada por el PP de Málaga y portavoz en la Comisión de Empleo del Congreso, Carolina España, ha acusado al PSOE de "mantener bloqueado el plan de choque para el empleo juvenil impulsado por el Gobierno", firmado el pasado 28 de septiembre de 2017 por los sindicatos y la patronal, "y que no ha podido ser puesto en marcha por la negativa socialista".

Junto a los presidentes de Nuevas Generaciones de Andalucía, Enrique Rodríguez, y de la formación juvenil en Málaga, Dolores Caetano, ha recordado que este acuerdo contempla, entre otras medidas, el bono de garantía juvenil, que incluye un complemento salarial de 430 euros, "de manera que los menores de 30 años que firmen un contrato de formación podrán sumar esta cantidad a los 736 euros del Salario Mínimo Interprofesional, percibiendo por tanto más de 1.100 euros al mes durante un año y medio".

"Es un plan pactado dentro del diálogo social con sindicatos y patronal, que contiene medidas muy importantes, como que la conversión de un contrato de formación a indefinido tenga una bonificación para la empresa de 3.000 euros anuales durante tres años, la equiparación del contrato en prácticas con el de formación en materia de cotización y la redacción del estatuto de las prácticas no laborales, con el fin de dotarlas de calidad", ha expuesto.

España ha precisado que no entienden que el PSOE "mantenga paralizado algo que es positivo para los jóvenes y que se niegue a aceptar este complemento salarial, que está pactado incluso con Ciudadanos, siendo el motivo de que todavía no se haya podido convalidar en el Congreso el Real Decreto Ley para su puesta en marcha".

La dirigente 'popular' ha expuesto que el Gobierno central ha presupuestado "más de 500 millones de euros" para ello, y ha advertido que existe "la voluntad política, el dinero, el acuerdo con los colectivos y es necesaria su implantación, pero hay un partido como el PSOE que se niega a apoyar esta medida y la mantiene bloqueada".

Ha asegurado que su partido "seguirá dando la batalla" al respecto y ha destacado las medidas impulsadas por el Ejecutivo del PP y el descenso de la tasa de paro juvenil "en más de 20 puntos". Respecto a Málaga, ha señalado que "los datos son optimistas", indicando que "hoy hay 7.537 jóvenes menores de 25 años desempleados menos que en diciembre de 2011, de los que más de 2.000 abandonaron las listas del paro en el año 2017".

EL PSOE, "EL PERRO DEL HORTELANO"

Por su parte, el presidente de NNGG-A ha lamentado que "el PSOE se haya convertido en el perro del hortelano: que ni come ni deja comer, ni gobierna ni deja gobernar en Andalucía, ni en España".

Ha reprochado a la Junta que, además de "abandonar las políticas de Juventud y Empleo en la Junta bloqueen las medidas que beneficiarían a más de 375.000 jóvenes andaluces que, con menos de 35 años, se encuentran en situación de desempleo".

Rodríguez ha afeado al gobierno socialista de Susana Díaz que "deje sin ejecutar más de 200 millones de euros para políticas de emancipación, cuando la tasa es de apenas el 16 por ciento, o que devuelva más de 1.000 millones de euros al Gobierno central porque no es capaz de poner en marcha políticas de Juventud". A su juicio, los jóvenes andaluces "no se merecen un gobierno socialista que tire la toalla y que, no sólo no actúe, sino que no tampoco deje actuar a los demás".