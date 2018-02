Madrid. el gobierno municipal no cesará a arce y dice que "no es la primera vez" que vecinos protestan en un pleno

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, insistió este jueves en que los nombramientos de concejales son competencia del Ejecutivo, por lo que no hará caso del Pleno que pidió reprobar a la edil presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, pese a la protesta que escenificaron ayer contra ella vecinos en el Pleno del distrito, que "no es la primera ni será la última vez" que ocurre contra un concejal.

Lo hizo en respuesta a una pregunta de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que Arce sufriera en el Pleno del distrito los abucheos de vecinos que asistieron pero se quejaron de que no se les dejaba hablar; un episodio del que se han hecho eco el PP y Ciudadanos, que junto al PSOE sacaron adelante en diciembre la reprobación de la concejala presidenta, que también lo es del distrito de Usera.

Maestre recordó que el Pleno no tiene competencia para decidir esos nombramientos, que en todas las administraciones corresponde al Ejecutivo, y, sobre las protestas en sí, certificó que "no es la primera ni será la última vez que vecinos enfadados acuden a un Pleno de distrito para visibilizar sus críticas"; sobre todo, incidió, ahora que se celebran por la tarde, no por la mañana como en los tiempos de la exalcaldesa Ana Botella para reducir la asistencia, y que no se les desaloja si protestan, sino que se respeta su "crítica legítima".

