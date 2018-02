Los Premios Ateneo de Sevilla llegan a València con historias de misterios desentrañados por mujeres

8/02/2018 - 15:16

Los escritores Jerónimo Tristante y Tania Padilla han visitado este jueves València para dar a conocer sus novelas 'Nunca es tarde' y 'La torre invertida', ganadoras, respectivamente, de los premios Ateneo de Sevilla y Ateneo Joven de Sevilla. Se trata de dos historias, publicadas por Algaida, con puntos en común, ya que ambas están protagonizadas por mujeres que se encuentran con misterios que resolver al tiempo que emprenden un viaje personal.

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Jerónimo Tristante (Murcia en 1969) se ha proclamado ganador del XLIX Premio de Novela Ateneo de Sevilla por 'Nunca es tarde', que acaba de lanzar ya su segunda edición. Es una novela negra, ambientada en el pirineo aragonés, donde la misteriosa desaparición de unas jóvenes parece repetir la investigación sobre unos crímenes que sucedieron en 1973. Una ama de casa en un mal momento personal se lanza a descubrir qué pasó con estos crímenes horrendos.

Tristante, el creador de la popular serie de Víctor Ros, ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, que esta obra presenta la novedad, frente al resto de su producción, de estar ambientada en la actualidad lo que ha supuesto para él "un relajo" al no tener "la tensión de mira cada dato" como ocurre en los relatos de ambientación histórica. "Me lo he pasado bomba, recuperé la ilusión de los primeros días de escribir en un plan amateur", ha aseverado.

El autor ha señalado que ya desde el título el mensaje principal que quiere transmitir es que, en la vida, "nunca es tarde para resetear". Para ello, su novela está protagonizada por Isabel, una mujer que se reinventa a sí misma y que parte de cero tras haber dedicado toda una vida a la crianza de sus hijos.

El escritor ha comentado que la promoción del libro le está dando la oportunidad de indagar y reflexionar sobre aspectos del relato en los que no había reparado. Por ejemplo en el hecho de que en la docena de sus novelas anteriores no había tenido a una mujer como protagonista, no porque tenga dificultad para "meterse en la piel" de una fémina, ya que en sus obras hay personajes femeninos "muy importantes", sino por condicionamientos históricos, puesto que, por ejemplo, en la época de Víctor Ros no había mujeres policía.

"Ahora me ha gustado mucho realizar este ejercicio, no solo porque sea una mujer sino por el hecho de ser un personaje que puede conectar con el lector. La novela policíaca es un juego en el que el lector juega a ser detective y el hecho de el que lleva la carga sea un no profesional permite un mayor grado de identificación", ha razonado.

Finalmente, Tristante ha avanzado que tiene muy avanzado una nueva novela, 'Secretos', también ambientada en al actualidad y pendiente otra de la saga víctor Ros en Nueva York.

Por su parte, Tania Padilla (Córdoba, 1985) ha resultado ganadora del XXII Premio Ateneo Joven de Sevilla por el título 'La torre invertida'. Sofía Bernier, una joven bibliotecaria con inquietudes novelísticas, se propone contar la historia de la construcción de la Quinta da Regaleira, en Sintra. En sus jardines se encuentra la torre invertida, metáfora del descenso a los infiernos. Durante la investigación que precede a la escritura, la inquieta Sofía recorrerá las calles de la Lisboa actual tras las huellas de un joven y aún desconocido Fernando Pessoa.

Con esta trama, que la autora define como un "viaje iniciático", Padilla ahonda en las relaciones entre la literatura y la vida, el paradigma de lo femenino, el poder iniciático del viaje y las consecuencias de la mentira.

"METÁFORA DE LO FEMENINO"

Esta torre invertida, de hecho, es "una metáfora de lo femenino, cómo la protagonista se va descubriendo a sí misma en relación a su condición femenina, y cómo las mujeres se ven asediadas por las fuerzas masculinas", ha explicado al joven autora a Europa Press.

En este sentido, Tania Padilla ha señalado que, aunque la literatura española tiene personajes femeninos muy interesantes, ha puesto como ejemplo 'Fortunata y Jacinta', "pero tratados por hombres". "Tenemos la obligación de insuflar de vida a los personajes femeninos para que tengan personalidad propia y no sean estereotipos y quién mejor que nosotras para hacerlo", ha planteado.

La escritora ha manifestado su satisfacción por haber ganado el prestigioso galardón con esta novela, a la que tiene un especial cariño. "Este premio te da mucha visibilidad, ha puesto en órbita a gente joven interesante y me gusta haberlo ganado con esta novela, de las tres que he publicado, a la que más cariño tengo", ha confesado.